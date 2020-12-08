距離北車僅7站！A7站是買房好選擇？內行曝「2致命缺陷」

雙北市房價居高不下，讓許多人只可遠觀不可褻玩焉！紛紛選擇到林口、桃園買房。而近日有網友就好奇在PTT發問，機捷A7體育大學站距離台北車站僅7站，為何房價卻跟一樣距離7、8站遠的板橋、南勢角天差地遠？對此，不少內行網友紛紛點出「2大致命缺陷」。

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原PO在PTT發文指出，桃園龜山A7站現在看起來雖然很荒涼，但有許多建商都到此蓋大樓，且仔細算一下距離，到台北車站也只要7站，但價錢卻比同樣距離7、8站的板橋、蘆洲、南勢角和新店便宜許多，幾乎接近中壢、基隆的房價，這讓他不禁好奇直問「A7站附近是不是很好的買房選擇？」

▲有網友提問，為何機捷A7站距離北車僅7站，房價卻比同樣也是距離7、8站的板橋、南勢角還便宜很多，釣出內行分析「2致命缺陷」。（圖／NOWnews資料照片）

問題一出，網友紛紛直指2缺點，即「轉乘時間長」與「生活機能不完善」，紛紛留言「到台北後要轉藍線，起碼要再走路10分鐘」、「生活機能0分」、「超商很多、餐廳很少」、「機捷沒辦法拿來跟其它捷運線比，因為轉乘多10分鐘」、「總不能連吃個飯都要搭捷運？」「板橋、蘆洲還可以去別的地方，A7只能到台北車站 」、「晚上想吃東西都有點困難...」此外，還有人提到，由於A7站附近有墓地，因此多少會影響房價。

不過，也有網友不在乎交通與機能問題，認為A7站周邊建案的房價確實很吸引人，不僅能較無負擔的購屋，還能輕鬆入住新房，且未來或許在機能方面也會漸漸發展起來。事實上，每個人對於房屋的需求都不盡相同，自己住得舒適自在最重要。（編輯：許苡晴）