今年第6度！美國宣佈對台軍售80億元「戰地通訊系統」
今年第6度！美國宣佈對台軍售80億元「戰地通訊系統」
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-08 09:44:57
美國國防部週一（ 7 ）表示，國務院批准最新一項的對台軍售項目，內容為「戰地通訊系統」（ FICS ）金額約 2.8 億美元（約 79.06 億億台幣），為今年美國第 6 次、也是川普總統任內第 11 度對台軍售案。
此次通訊系統的軍售案，也是自美國總統大選（ 11 月 3 日）當日，美國國防部批准對台出售 4 架 MQ-9B 無人機後，最新一次的對台軍售案。據美國國防安全合作署（ DSCA ）7 日發佈的新聞稿，國務院正式批准向美國台北經濟文化代表處，出售戰地通訊系統（ FICS ）與相關設備，以及人員培訓、後勤維修等資源，估計價值約 2.8 億美元。國防安全合作署已經於同日向國會報告此軍售案。新聞稿指出，此軍售案將提供對方通訊系統上的安全。台北經濟文化代表處提出購買 FICS 系統的要求，該系統由 154 個通信節點（CN）和S-788 III型掩體組成、 24 個通訊繼電器、8 套網管系統（ Network Management Systems ）等多個部分組成，同時，此軍售案符合美國《公法》（ Public Law ）中的 96-8 條。
美國國防安全合作署表示，這項研擬中的軍售案，目的是為了支持對方（台灣）的武裝部隊現代化，並保持可信的自我防衛能力。軍售案將有助於促進對方（台灣）的安全，以及維持該地區的政治穩定、軍事平衡以及經濟發展。新聞稿也指出，目前，由於正在進行公開競標，軍售案的承包商尚未確定。承包商代表與美國政府官員的支援小組，未來可能需要臨時前往該國。