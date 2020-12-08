央行祭4大「打炒房」措施 營建、金融族群早盤綠油油
央行祭4大「打炒房」措施 營建、金融族群早盤綠油油
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-08 09:47:49｜update2020-12-08 10:52:23
中央銀行昨（7）日下午臨時召開記者會，由央行總裁楊金龍親自主持，宣告四大「打炒房」措施，其中包括規範法人、自然人，限制其貸款成數，為睽違10年，再度祭出選擇性信用管制，並且從今（8）日開始生效。營建族群、建商首當其衝，早盤一片綠，像是冠德、遠雄、新富發、日勝生都跌超過3%。至於有承作房屋貸款的金融、銀行股也相對弱勢，像是兆豐金、國泰金、華南金、彰銀、臺企銀、台新金、中信金早盤都跌逾1%，第一金、新光金也跌超過2%。
央行「新增全國公司法人購置住宅貸款限制」包括1.第1戶貸款最高貸款成數為6成；第2戶（含）以上貸款，最高貸款成數為5成，均無寬限期。2.「新增全國自然人第3戶（含）以上購置住宅貸款限制」：最高貸款成數為6成，無寬限期。3.「新增借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制」：應檢附具體興建計畫，最高貸款成數為6.5成，並保留其中1成俟動工興建後始得撥貸。4.「新增餘屋貸款限制」：最高貸款成數為5成。消息一出，房仲業者認為初期對國內房屋成交量可能有所影響，主流產品價格也很難暴漲，打炒房策略，將會對中小型投資客與建商產生壓力。不過對於自住購屋影響不大，長期來看有助房市降溫與健全發展，對國內房價也將有持穩效果。學者則多認為，要相信政府是否真的打炒房不是玩假的，最重要是要看如何落實，其他部會也要跟著動起來。
不過，對建商來說，則普遍認為出手過重，鄉林建設集團董事長賴正鎰就直指「房市原子彈要爆炸了！」也有不少建商擔心，房市信心將受挫，明年買氣可能趨於觀望，更會對口袋不深的建商造成極大壓力。
而今日營建股慘綠，像是冠德早盤跌逾5%，來到34.65元。遠雄跌4%，來到54元。新富發、日勝生跌3%多，來到44.2元與11.75元，全坤、皇翔建跌2%，鄉林跌0.9%。至於承作房屋貸款的金融、銀行股今日股價也受到影響綠光罩頂，像是兆豐金早盤跌1.2%，來到28.6元附近。台新金跌1.5%，來到13元附近。中信金跌1.7%，來到19.2元。第一金、新光金也跌超過2%，來到20.85元與8.56元。國泰金、華南金、彰銀、臺企銀跌1%多。