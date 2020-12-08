NBA／2023年將迎來「最終決定」 詹皇透露關鍵在於兒子
NBA／2023年將迎來「最終決定」 詹皇透露關鍵在於兒子
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-08 09:56:22｜update2020-12-08 09:58:45
洛杉磯湖人超級球星「詹皇」LeBron James生涯已經有4冠和4座年度MVP，個人和團隊成就都已經來到聯盟之巔。不過即將參加生涯第18次訓練營的他表示，自己最終的「決定」將會和大兒子Bronny有很大的關係。
James剛剛和湖人達成一份2年的提前續約合約，今天就被人拍到開著千萬敞篷跑車Porsche 918 Spyder在高速公路上奔馳，不過這份合約最棒的地方不在於天價年薪，也不在於確定他可以在聯盟打滿20年，而是那時候剛好是Bronny高中畢業的時候。對此，James受訪時說，「我成為自由球員的那一年，剛好我大兒子也要從高中畢業。所以到時候我將會有很多選項，是更多的陪伴我的家人、孩子，還是在健康的情況下繼續打球。我們將拭目以待。」
過去James不只一次的表明自己渴望有一天能和Bronny達成在NBA「父子同場」出賽的成就。今年底他將滿36歲，而合約走完那時他已經38歲，正常情況來說，已經接近生涯尾聲了。「我現在不會去看得太遠。」James說，「就目前來看，我會盡可能地把全部都獻給比賽。我很幸運能連續參加18個NBA訓練營，不會把此視為理所當然。」