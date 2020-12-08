名家論壇》蕭徐行／國民黨總想沾醬油　永遠無法接地氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院長蘇貞昌雖然掛保證「只要政府還在，勞保就不會倒」，勞動部長許銘春也說「政府會多擔待一點」，在勞保財務問題已是燙手山芋的時刻，又爆出勞動基金弊案，顯得格外諷刺，也顯示勞動部連最基礎的自我監控都無法捍衛。可惜的對於這樣重大的政府弊案，國民黨不能展現反萊豬一樣的砲火，也不能深入聯繫民間團體，幫助勞工爭取權益，至為可惜。
國民黨能否起死回生，拿回中央執政權，除了培養優秀的政治人才外，最重要的就是要能接地氣，與民眾一起呼吸，一起感受日常生活的酸甜苦辣，切不可有凡事沾醬油，或用了就跑的現實心態。國民黨要能夠真正接地氣，才能贏得民眾的信任，進而因為民眾的信任重新贏回執政的信賴感，這樣才有擊敗民進黨，讓藍天再現的可能。
中天關台事件讓國民黨在秋鬥遊行中匯集了「反關台」、「反萊豬」的人氣，在議場中扔擲豬內臟雖然毀譽參半；但是這樣豁出去的表態，無疑讓人看到一個全新的國民黨，也讓因為萊豬立場前後不一而倍受民意譴責的執政黨畏首畏尾，擔心引來更多更多民怨之下，始終投鼠忌器不敢在萊豬議題上放力一搏，甚至已經嚴重衝擊到蘇內閣的穩定性。
蘇內閣的可信賴度正在降低是民進黨政府現在的困境。新冠病毒疫情在世界各地始終肆虐不退、預防用疫苗功效如何仍待檢驗、萊豬是否應該進口的態度前後矛盾、中天關台事件涉嫌違反言論自由的蠻橫作法、勞退基金等等，都讓蘇內閣應對乏力，尤其民進黨在馬英九時代強力杯葛瘦肉精進口，現在卻又全力放水，甚至還說出吃一點也不會死的言詞，這讓民眾日益對於民進黨政府不滿，信任度日漸降低。
蘇貞昌接連爆發牛麵之亂與屏東信功養豬場事件，這樣禍國「殃」民的行動再加上蘇貞昌許多言行充滿了「一己之私」與傲慢之氣，都讓蘇貞昌成為國人最討厭的政治人物。民進黨同志們「搶搶搶 絕不鬆口」、「鬥鬥鬥 不落人後」的心態，讓 2018 年讓民進在地方 9 合 1 選舉中嚐到雪崩式敗選的氣氛又回來了；然而，這樣的討厭民進黨氛圍，卻不足以讓民眾轉回來支持國民黨奪回中央政權，並相信國民黨執政後會做得比民進黨好。
國民黨會一再慘敗，讓人民看衰的主因就在於 2018 年大勝後，不知道整軍經武和團結一致，反而各懷鬼胎、明爭暗鬥，尤其本該與高雄人民四年有約的韓國瑜，背棄向高雄市民許下的承諾，終致人民反彈，並種向國民黨未來在南部難以翻身的尷尬處境。
其次，國民黨長期以來和人民團體始終是平行線，對於一般民眾在乎的事物永遠毫無所感，這樣缺乏深耕就導致社運團體不認為國民黨是「自己人」，凡事不會找國民黨溝通協調，國民黨以往又只跟工商團體，扶輪社以及獅子會等等「資本家」往來，對於基層民心向背毫無概念。這也就是此次秋鬥工運，社運團體雖然同意國民黨一起來，但是卻處處警界遲疑的原因，如果連代表中產階級的消基會都對於國民黨是否真的在乎人民感受保持距離，就知道國民黨離人民還有多遠。
國民黨的不接地氣，不知道和社運團體合作就表現在此次反萊豬議題上，國民黨雖然拼命的反萊豬，社會上反萊豬的民氣很強，但是兩股力量卻始終無法合流，產生綜效，這就讓在立法院占絕對多數的民進黨肆無忌憚，根本不在乎民眾的聲音。國民黨無法跟民意融合來吸收民氣以重新壯大自己，也不能系統性的推動重要政務，讓社會大眾不再與國民黨相隔閡，願意接受國民黨。同樣的當勞工團體擔憂自己的養老本不見時，國民黨更該勇敢的站出來支持勞工朋友，當民眾信任國民黨時，國民黨才會有反敗為勝的機會。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com