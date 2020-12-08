央行祭出4措施打炒房　房仲仍看好明年房市「價量齊揚」

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張世宗指出，若以房屋買賣移轉棟數觀察，這一波房市走勢，2016年為谷底，之後緩步復甦；2019年則重回30萬棟；今年預估來到32萬棟；若明年GDP順利成長3.83％，再加上資金大潮仍將持續，那麼明年房市榮景仍將持續。
另外，由房地產交易客層來觀察也可看出不同的變化。張世宗認為，自2016年起至今年上半年，購屋客層主要以自住客為主；但現階段及明年起，購屋客層將以投資置產為主；也就是說，在投資客大量湧現的情況下，將造成房價漲幅稍快，而成交坪數也會逐漸放大。
張世宗提醒，現階段由於已逐漸轉為賣方市場，自住客應把握最後購屋時刻。預料明年自住客購屋難度將會提高，稍不注意，就容易高價購屋。
媒體近日報導，中南部地區投資客交易頻繁，預售屋紅單盛行，也直接造成房價上漲。張世宗說，綜合中信房屋內部資料及國泰房地產新推個案指數觀察，台北市今年房價的年漲幅只有2.4％最低，高雄市為4.9％次低，台中為5.4％，台南為7.9％次高，新北市為8.2％漲幅最大；也就是說，目前房市升溫與過去是由台北市起漲迥異，這波反而是由蛋白區起漲，台北市的價格反倒相對穩定，但房價漲幅愈大，交易會愈頻繁，投資買盤將會更大。
至於近期房市火熱引起政府介入出手打炒房，張世宗認為，政府出手主要是針對房地產炒作者，自住用途層面應不至有重大影響。
張世宗指出，這波資金行情造成房地產交易價量短短半年迅速增溫，引發政府相關部會關注，而央行也在7日無預警祭出房市針對性審慎措施，其所著重的面向仍在於「金融風險控管」與「經濟穩定」，政策正式上路後，短期房市交易氛圍應會稍有影響，但由於目前整體經濟仍未由疫情衝擊後站穩，國際疫情又看似再度升溫，政府房市應對政策預估持續鎖定特定對象來實施、不至全面干預房市，因此房地產後市仍有穩定發展基礎，明年也將穩中透強。