進口萊豬後接著開放核食？蘇貞昌：一切以國際標準為主
進口萊豬後接著開放核食？蘇貞昌：一切以國際標準為主
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-08 10:44:03｜update2020-12-08 11:25:34
駐日代表謝長廷日前返回台灣，受訪時指出繼續阻止福島核災食品進口，恐會影響台參與CPTPP（跨太平洋貿易夥伴全面進步協定）。今（8）日國民黨立委費鴻泰質詢問行政院長蘇貞昌「是否會開放核食進口」，蘇則說「我一向以國人安全為第一，食安的問題根據科學證據、國際標準。」
國內近期因萊豬進口鬧得沸沸揚揚，外界推測明年元月一日開放萊豬進口後，下一步可能會開放福島核災食品。對於謝長廷在這個時間點返台，費鴻泰質詢時大嘆「日本想趁著台灣進口萊豬、政府是軟腳蝦的時候也來欺負我們，謝長廷扯CPTPP我認為是在鬼扯，我不認為他是台灣駐日代表，他是日本派來的核食代表。」接著費鴻泰問蘇「謝長廷說他和你、蔡總統都見過面了，是真的還假的？」蘇貞昌則澄清「我沒有見面跟他討論過。」費鴻泰接著說「謝長廷現在敲鑼打鼓宣揚核食，蘇院長你任內會不會開放核食？」蘇貞昌強調「我一向把國人安全擺第一，食安問題會根據科學證據、國際標準。」費鴻泰質疑「所謂的國際標準，就連萊豬的國際標準也是在美國的壓力下制定的。」蘇貞昌則回「你對國際標準的看評論是你的看法，但台灣想立足在國際，這不能不管。」費鴻泰最後則說「韓國禁止核食進口，日本也告到WTO（世界貿易組織），WTO判決韓國沒有違法，麻煩你跟外交部長吳釗燮去告訴謝長廷，叫他不要出賣台灣人健康」。