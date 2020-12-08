逆勢搶客！搭機送新冠肺炎醫療險 最高付20萬美元醫療費
逆勢搶客！搭機送新冠肺炎醫療險 最高付20萬美元醫療費
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-08 10:46:08｜update2020-12-08 11:02:36
新冠肺炎疫情再創高峰，為此國泰航空宣布，將與安盛保險有限公司合作，為所有搭機旅客提供免費的新冠肺炎保險，可涵蓋於國外的醫療費用，最高可支付 20 萬美元，另外提供每日 100 美元的檢疫津貼；阿聯酋航空也提供新冠肺炎給付，若在旅程中確診感染的旅客，可獲得最高 150,000 歐元給付金。
國泰航空表示，即日起至 2021 年 2 月 28 日搭機旅客都可獲得免費的新冠肺炎保險，涵蓋於海外期間治療新冠肺炎的醫療費用，若旅客須進行 PCR 檢測和住院，最高可給付 20 萬美元；若須接受 14 天強制隔離，則可獲得每日 100 美元的檢疫津貼，以協助應對突發情況。國泰航空指出，若須疏散和遣返，將會協助受影響乘客、同行旅伴和子女返回原居地，保險的保障有效期為 30 天，由乘客的出發日起計，直至返回原居地為止，以較早的時間為準。
此外，阿聯酋航空推出新冠肺炎給付，為於旅程中確診感染的旅客支付所有醫療及隔離費用，最高給付金額可達 150,000 歐元，以每日 100 歐元給付為期 14 天的隔離費用，同時提供彈性多元預定政策，旅客可改旅行日期，或延長機票有效期至 2 年。即日起訂購明年 2 月 28 日前往返杜拜機票，可免費入住 JW 萬豪侯爵飯店。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。