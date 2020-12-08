台南反送中展覽場遭蛋襲　嫌到案稱「壓力大」

香港青年團體「邊城青年」在台南市舉辦「穿石Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽，日前遭不明人士在大門外丟擲雞蛋，案發後警方立即調閱附近監視器影像，掌握涉案的李姓男子，7日晚間通知李嫌到案說明。
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經調查，李嫌年約30歲，目前無業，他供稱因參加國考壓力大，以致心情不佳，12月5日晚間6點多，在東區某賣場買了1盒雞蛋，騎乘機車在市區隨意閒晃，原本要至中西區某空地丟雞蛋宣洩情緒，當行經至新樓街神學院圖書館，發現該處有塊空地，遂停下機車，在機車置物箱內取出雞蛋，朝該館外豎立之石頭丟了2顆雞蛋，其餘雞蛋則在路邊隨意丟棄。
據悉，李嫌無任何政治色彩，對於主辦單位的反送中活動沒有任何意見，全案調查後，因香港邊城青年於臉書表示，譴責此次惡意破壞及恐嚇的行為且已報警，依刑法恐嚇公共安全罪及社會秩序維護法等罪嫌函送台南地檢署。
案發後，邊城青年發言人Justine指出，香港人在1個有言論自由的地方，以和平手法希望人們看見香港議題，卻遭到恐嚇，希望警方追查到底，確保地方香港人的安全。
「穿石Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽係由香港邊城青年等，民間團體共同舉辦的香港「反送中」 運動意象展，今年6月間在台北開展後，9月中旬巡迴至台南東區展出，預計展至12月中旬。