台南反送中展覽場遭蛋襲　嫌到案稱「壓力大」

香港青年團體「邊城青年」在台南市舉辦「穿石Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽，日前遭不明人士在大門外丟擲雞蛋，案發後警方立即調閱附近監視器影像，掌握涉案的李姓男子，7日晚間通知李嫌到案說明。

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調閱案發地與附近一帶監視器影像，掌握1名涉案男子，以車追人查出身分

▲「穿石Surmount：香港騷動年代—抗志」展場大門遭人丟擲雞蛋。（圖／記者陳聖璋翻攝）

案發後，邊城青年發言人Justine指出，香港人在1個有言論自由的地方，以和平手法希望人們看見香港議題，卻遭到恐嚇，希望警方追查到底，確保地方香港人的安全。

▲「穿石Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽，預計在台南展出至12月中旬。（圖／記者陳聖璋翻攝）

「穿石Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽係由香港邊城青年等，民間團體共同舉辦的香港「反送中」 運動意象展，今年6月間在台北開展後，9月中旬巡迴至台南東區展出，預計展至12月中旬。