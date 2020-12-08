NBA／至少留到38歲！勇士傳開出3年1.56億大約綁Curry

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雖然勇士在去年球季開始遭遇到了重大傷病，因此競爭力不再，不過球團依舊很有信心的和陣中多位主力完成了續約。Curry目前還在執行2017年簽下的5年2.01億美元合約，如今薪資專家Bobby Marks卻指出，球隊有意和他再簽一份3年1.56億美元合約。
此前Curry受訪時表示他「1000%會續留勇士」，也很想在此結束生涯，「這無疑是一個巨大的目標，一生只為一支球隊效力是一個非常棒的事情，並且我能夠進入到這個充滿菁英的俱樂部中，裡面的成員都曾在同一支球隊效力，並且取得了巨大的成功和偉大成就。」
而他也表示自己目前已經和球隊有過對話，也透露事情正在按照其應有的方式發展，「這也意味著在球場上有很多事情要去做，我們想要有競爭力，我們想要處於每年都在爭奪冠軍的狀態。我想成為其中的一份子。所以我們拭目以待。我不會改變我的號碼或者做任何類似的事情來重新開始我的職業生涯。讓我們上場，繼續努力實現偉大。」
這份合約如果最終簽訂，Marks預計3年的薪資分別為4800萬美元、5200萬美元、5600萬美元，然後將會在2022-23賽季開始生效，結束時Curry將已經來到38歲了。