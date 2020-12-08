NBA／至少留到38歲！勇士傳開出3年1.56億大約綁Curry

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NBA／至少留到38歲！勇士傳開出3年1.56億大約綁Curry

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-12-08 11:03:33

▲勇士今日發布新賽季其中一款新球衣，Curry頂著新髮型展示。（圖／取自Golden State Warriors推特）
▲Stephen Curry將有機會再和勇士簽訂一份3年1.56億美元的天價合約。（圖／取自Golden State Warriors推特）
之前才表明有意整個生涯都待在金州勇士，今天《ESPN》爆料超級球星Stephen Curry將有機會拿到一份3年1.56億美元的天價合約，如此將能確保他生涯顛峰將全部貢獻給灣區。
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Curry是勇士隊史最偉大的球星，幫助球隊連續5年殺進到總冠軍賽，期間拿下3座總冠軍獎盃；另外他也是史上最棒的射手，單季命中402顆三分球紀錄至今無人能破，另外他也是例行賽和季後賽生涯累積三分球命中數第一的有利競爭者，預計他生涯結束前將能輕鬆打破現有紀錄。
雖然勇士在去年球季開始遭遇到了重大傷病，因此競爭力不再，不過球團依舊很有信心的和陣中多位主力完成了續約。Curry目前還在執行2017年簽下的5年2.01億美元合約，如今薪資專家Bobby Marks卻指出，球隊有意和他再簽一份3年1.56億美元合約。

此前Curry受訪時表示他「1000%會續留勇士」，也很想在此結束生涯，「這無疑是一個巨大的目標，一生只為一支球隊效力是一個非常棒的事情，並且我能夠進入到這個充滿菁英的俱樂部中，裡面的成員都曾在同一支球隊效力，並且取得了巨大的成功和偉大成就。」

而他也表示自己目前已經和球隊有過對話，也透露事情正在按照其應有的方式發展，「這也意味著在球場上有很多事情要去做，我們想要有競爭力，我們想要處於每年都在爭奪冠軍的狀態。我想成為其中的一份子。所以我們拭目以待。我不會改變我的號碼或者做任何類似的事情來重新開始我的職業生涯。讓我們上場，繼續努力實現偉大。」
這份合約如果最終簽訂，Marks預計3年的薪資分別為4800萬美元、5200萬美元、5600萬美元，然後將會在2022-23賽季開始生效，結束時Curry將已經來到38歲了。
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