巧遇浦東機場連夜檢測、場面混亂　浙江台商返台後中鏢

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巧遇浦東機場連夜檢測、場面混亂　浙江台商返台後中鏢

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-12-08 14:28:50｜update2020-12-08 14:30:55

▲就5位印尼籍女性來台確診等議題，中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人12日召開記者會說明。（圖／指揮中心提供）
▲今（8）日國內新增2例境外移入COVID-19確診病例，發言人莊人祥出面說明。（圖／指揮中心提供）
國內的零確診好消息只維持了一天，中央流行疫情指揮中心今（8）天表示，國內新增2名境外移入COVID-19(新冠肺炎)確定病例，分別自印尼(案718)及中國(案719)入境。其中案719為本國籍50多歲男性，今年9月中旬到中國浙江處理公事，11月22日返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。
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根據了解這名個案在防疫旅館居家檢疫期間，12月4日出現發冷及發燒症狀，12月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值15)，由於個案發病前2日為檢疫期間，就醫接觸者均有適當防護裝備，因此無須匡列接觸者。這也是睽違10個多月來，再度有從中國大陸入境者確診。
根據了解，浦東機場恰巧在11/22晚間，傳出機場有組織相關人員接受核酸檢測，大批人員臨時被要求檢測，現場人群擁擠，場面一度混亂，而這回確診的台商，就是在當天從中國大陸返台。

莊人祥也提到，當時浦東機場有相關7例的確診，且連夜採檢1萬6000例左右，難以判斷是在浙江還是浦東機場染疫，會把相關的資料送給陸方去調查。

至於這名台商究竟是在境外染疫還是入境後確診，莊人祥提到，他在第12天發病，還在病毒的潛伏期中，台灣居家檢疫的旅館都是一人一室，研判台灣感染機會比較低，之後也會做病毒培養，將個案病毒株跟中國大陸病毒株的序列做比對。

至於之前出現案530中國大陸台商返台，卻因為檢體錯置搞烏龍，莊人祥也強調，針對這次個案719，昨天晚上有再採檢一遍，送往昆陽實驗室，（CT值17）還是陽性，但莊人祥也提到，他的血清抗體是陰性，研判是剛感染的個案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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