巧遇浦東機場連夜檢測、場面混亂　浙江台商返台後中鏢

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據了解，浦東機場恰巧在11/22晚間，傳出機場有組織相關人員接受核酸檢測，大批人員臨時被要求檢測，現場人群擁擠，場面一度混亂，而這回確診的台商，就是在當天從中國大陸返台。
莊人祥也提到，當時浦東機場有相關7例的確診，且連夜採檢1萬6000例左右，難以判斷是在浙江還是浦東機場染疫，會把相關的資料送給陸方去調查。
至於這名台商究竟是在境外染疫還是入境後確診，莊人祥提到，他在第12天發病，還在病毒的潛伏期中，台灣居家檢疫的旅館都是一人一室，研判台灣感染機會比較低，之後也會做病毒培養，將個案病毒株跟中國大陸病毒株的序列做比對。
至於之前出現案530中國大陸台商返台，卻因為檢體錯置搞烏龍，莊人祥也強調，針對這次個案719，昨天晚上有再採檢一遍，送往昆陽實驗室，（CT值17）還是陽性，但莊人祥也提到，他的血清抗體是陰性，研判是剛感染的個案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。