謝長廷回台促核食解禁 蘇貞昌：不可能、沒討論這議題
謝長廷回台促核食解禁 蘇貞昌：不可能、沒討論這議題
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-08 11:24:08
駐日代表謝長廷日前返國，恰逢萊豬即將開放進口、明年3月是福島核災滿10周年，外界推測謝是回來促成核食解禁。今（8）日國民黨立委呂玉玲問行政院長蘇貞昌是否有跟謝觸及此議題，蘇強調沒跟謝見面、也沒通過電話，然而外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中都在備詢時坦承「有簡單討論過這件事」。呂問蘇會不會處理核食、甚至在明年核災10周年開放進口，蘇說「現在沒有（考慮）。」
蘇貞昌率領部會官員來立法院備詢，輪到呂玉玲時，呂表示謝長廷回國，還在臉書貼文談要處理日本核食解禁，她開門見山問蘇貞昌「你贊成嗎？」蘇說「目前沒有處理這個問題。」接著呂玉玲把衛福部、外交部、經濟部等部會的首長叫上台，陳時中表示「謝代表有跟我們見面，這方面談的不多，只談到日本政界的風向。」吳釗燮說「有針對此事簡單交換意見。」而經濟部長王美花，日前則表示台灣持續禁止核食進口，對我國加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）有困難，呂玉玲問王，是否在跟謝一搭一唱？王澄清道「經濟部處理很多業務，當然會有壓力。」呂玉玲問蘇貞昌「你的部長有沒有跟你講他們和謝長廷見過面？」蘇說「沒有。」呂又連番追問蘇，是否會在明年3月、日本福島核災10周年之際，開放核災食品進口？蘇貞昌再三重申「不可能、現在沒有討論這個問題。」呂玉玲才幫蘇作結論「那就是不會（開放）吧，沒有討論就不會開放」。