美售台野戰通訊系統　嚴德發：提升國軍資管能力

美國國防部今（8）日再度宣布對台軍售案，出售台灣總額2.8億美元(約79億元)「野戰資訊通訊系統」（

Field Information Communications System, FICS)

。這是美國總統川普上任以來第11次對台軍售案，也是今年第6度對台軍售。國防部長嚴德發表示，美國這次出售為野戰部隊所使用的通訊資訊系統，可以提升國軍資管能力。

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嚴德發今日上午在立法院議場前受訪表示，美方在總統大選後，依《台灣關係法》及「六項保證」持續對台軍售，對此表示感謝，嚴德發指出，這次軍售項目為防禦性裝備，是陸區第三代系統，為野戰部隊所使用的通訊資訊系統，可以提升國軍資管能力，相信未來雙方會持續深化安全夥伴的關係，對台海安全及區域和平穩定共同做出貢獻。

國防委員會民進黨籍立委蔡適應表示，戰時在民用基地台系統遭到摧毀的情況下，透過軍方野戰指揮系統能夠保持資料傳遞、保密機密訊息，國軍現行野戰通訊系統在2020年時採購，使用接近20年，對地面部隊而言確實有必要更換，這套系統未來可以跟中科院研發的系統整合，包括海空軍也能使用，未來在戰場上能確保資料不要外洩才是最緊要的事，

蔡適應表示，除了「野戰資訊通訊系統」外，我們也很期待美方能夠出售智慧型水雷、M109A6自走砲車等兩項重要性武器裝備。