國旅「春節孝親專案」開賣 來北部過年三天最低3500元起
國旅「春節孝親專案」開賣 來北部過年三天最低3500元起
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-08 11:42:46｜update2020-12-08 11:43:02
交通部觀光局推出國旅「春節疏運孝親專案」， 凡年滿 55 歲以上國人搭乘台鐵、高鐵、國道客運或飛機，至北部 6 個縣市旅遊，最高可享 6,000 元補助，相關細節於今（ 8 ）日下午 2 時起公布在台灣旅宿網春節疏運孝親專案專區。旅遊業者則針對補助內容推出套裝行程，三天兩夜最低 3,500 元起，目前已開放訂購。
觀光局表示，春節疏運孝親專案將於明年 2 月 8 日至 13 日推出，凡年滿 55 歲以上國人搭乘台鐵、高鐵、國道客運或飛機，至台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市等 6 個縣市旅遊，每晚住宿最高可補助 1,500 元，每位符合資格民眾身分證字號可用 4 晚，最高折抵 6,000 元，並由旅行社包裝行程銷售。觀光局指出，今日下午 2 時於台灣旅宿網春節疏運孝親專案專區，公布有參加專案的旅行社，案適用條件及相關細節也會公布在活動專區的 Q&A ；欲參加本次活動的旅行業，即日起至明年 1 月 31 日前，可檢附旅行業執照影本並註明客服專線，函文向觀光局申請。易遊網表示，配合觀光局春節疏運孝親專案，即日起推出「搭台鐵來北部過好年」旅遊商品，符合資格旅客可享每房每晚 1,500 元折扣，三天兩夜自由行折扣後每人最低 3,500 元起，團體行程最低 9,150 元起。