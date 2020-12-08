52台未來何去何從？NCC公布現有「4種選項」
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-12-08 12:03:42
台北高等行政法院昨（7）日針對中天新聞台申請假處份案，外界關注52台12日後將播送什麼頻道？國家通訊傳播委員會NCC指出，目前除了中嘉提出寰宇新聞台、大豐電（含TBC台灣寬頻通訊）申請CNN替代之外，另包含台數科在內已有21家暫規劃52台為空頻；值得注意的是，世新、國聲也申請以報導歐洲新聞為主的FRANCE 24頻道，做為中天新聞台的替代。
NCC委員日前以7比0的票數，全數駁回中天新聞台的換照案。對此，中天向台北高等行政法院（北高行）提起假處分，試圖延續執照壽命，不過昨日以沒有急迫危險等4大理由，遭到北高行駁回，頻道內容將播送至11日當晚24時為止。至於中天新聞台所在的52黃金頻道，未來何去何從？NCC平台事業管理處的專門委員黃睿迪指出，截至今（8）日上午為止，全國64家系統業者中共有43家業者送出頻道變更計畫，其中除了中嘉申請寰宇新聞台替代、大豐電（含TBC台灣寬頻通訊）送件CNN替代外，另包含台數科在內已有21家暫規劃52台為空頻。
黃睿迪補充，比較特別的是，世新、國聲提出以FRANCE 24頻道做為中天新聞台的替代；該台主要以報導歐洲、法國新聞為主，是屬於英文發音。據了解，世新、國聲是位於嘉義的有線電視業者。目前國內三大系統台包含中嘉、大豐都已提出頻道替代方案，僅剩凱擘尚未送件。黃睿迪表示，目前包含凱擘、大台中、名城等旗下共21家業者尚未送件，預計今日下午會有更多業者陸續補件，屆時頻道情況才會比較明朗。