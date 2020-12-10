市政愛悅　交通便捷時尚宅　金鐘女神吳姍儒也愛

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市政愛悅　交通便捷時尚宅　金鐘女神吳姍儒也愛

財經中心／綜合報導

calendar_today2020-12-10 10:00:00

▲鄰近百貨商圈，購物中心的時尚機能宅（圖／資料照片）
▲鄰近百貨商圈，購物中心的時尚機能宅。（圖／資料照片）
就購屋取向來說，鄰近捷運，同時靠近大型百貨、購物中心的時尚機能宅，一直是小資、粉領族購屋時的最愛，如果還加上周邊綠地環繞、公設媲美五星飯店等，那麼，該建案所擁有的優越條件就連科技新貴也趨之若鶩了！位於正台灣大道上、近環中路的「市政愛悅」，不僅擁有上述優勢，2房總價更只要千萬左右，因此，甫公開就吸引了金鐘女神吳姍儒關注，直呼：不買太可惜了！
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吳姍儒對投資理財很有想法，她認為：華人社會普遍有「有土斯有財」觀念，買房雖然門檻高，但所承擔的風險及不穩定性比投資證券、期貨等低很多。吳姍儒更分享買房的經驗，她認為地段選擇最重要，區域發展需有一定未來性，接著還要了解當地法令，再評估標的投資的價值性，而且買房最好趁年輕，與其將收入漫無目花掉，還不如透過買房強迫自己儲蓄。
由興富發投資建設的「市政愛悅」，位於燙金地段的七期重劃區，方圓1.5公里內即可抵達新光三越、大遠百、Tiger City等百貨商場，以及藝文殿堂臺中國家歌劇院：透過74號快速道路，車程十分鐘內即可快速抵達最新開幕的COSTCO北屯店及洲際棒球場等，輕鬆坐擁新光三越及崇德二大商圈，其地理位置之佳，實屬難得！

此外，「市政愛悅」散步十分鐘內即可抵達秋紅谷生態公園、潮洋環保公園、朝馬足球場等，三處合計就有6萬坪綠地，可說盡享七期生活圈中奢華的自然綠意。

▲市政愛悅　交通便捷時尚宅　金鐘女神吳姍儒也愛（圖／資料照片）
▲市政愛悅　交通便捷時尚宅　金鐘女神吳姍儒也愛（圖／資料照片）
號稱黃金搶案的「市政愛悅」採大基地開發，總基地面積達2450坪，臨路面寬台灣大道60米黃金角地，有別於台中七期動輒百坪的大坪數豪宅主打2至3房，小平數產品總價介於900至1,500萬之間，是台中七期稀有產品。以兩房的物件來說，交屋後只要月付28,000元即可入住，租金報酬率極佳，可說自住投資兩相宜。
就社區本身來說，「市政愛悅」樓高36樓，住家坪數約22至36坪，在大基地條件下，不只有氣派迎賓大廳、四季空中花園、Lounge Bar、娛樂電影室、鐵板燒宴會廳、運動Bar，還有景觀泳池、SPA、健身房等豐富多元的公設，和五星級飯店不相上下。此外，採全齡化公設，從外觀到配備都是豪宅等級的規劃，房型主打二房23至27坪、三房28至36坪，加上興富發集團所提供優惠付款方式，「訂金到交屋自備58萬元起買二房，自備78萬起買三房」。
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