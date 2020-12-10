市政愛悅　交通便捷時尚宅　金鐘女神吳姍儒也愛

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由興富發投資建設的「市政愛悅」，位於燙金地段的七期重劃區，方圓1.5公里內即可抵達新光三越、大遠百、Tiger City等百貨商場，以及藝文殿堂臺中國家歌劇院：透過74號快速道路，車程十分鐘內即可快速抵達最新開幕的COSTCO北屯店及洲際棒球場等，輕鬆坐擁新光三越及崇德二大商圈，其地理位置之佳，實屬難得！
此外，「市政愛悅」散步十分鐘內即可抵達秋紅谷生態公園、潮洋環保公園、朝馬足球場等，三處合計就有6萬坪綠地，可說盡享七期生活圈中奢華的自然綠意。
號稱黃金搶案的「市政愛悅」採大基地開發，總基地面積達2450坪，臨路面寬台灣大道60米黃金角地，有別於台中七期動輒百坪的大坪數豪宅主打2至3房，小平數產品總價介於900至1,500萬之間，是台中七期稀有產品。以兩房的物件來說，交屋後只要月付28,000元即可入住，租金報酬率極佳，可說自住投資兩相宜。
就社區本身來說，「市政愛悅」樓高36樓，住家坪數約22至36坪，在大基地條件下，不只有氣派迎賓大廳、四季空中花園、Lounge Bar、娛樂電影室、鐵板燒宴會廳、運動Bar，還有景觀泳池、SPA、健身房等豐富多元的公設，和五星級飯店不相上下。此外，採全齡化公設，從外觀到配備都是豪宅等級的規劃，房型主打二房23至27坪、三房28至36坪，加上興富發集團所提供優惠付款方式，「訂金到交屋自備58萬元起買二房，自備78萬起買三房」。