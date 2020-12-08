因牛肉麵失言風波延燒辭官 丁怡銘逾百萬存款曝光
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-08 12:06:49｜update2020-12-08 12:08:10
監察院今（8）日公布最新一期廉政專刊，先前因指控台北牛肉麵節冠軍店家使用萊牛引起軒然大波而請辭獲准的前行政院發言人丁怡銘名下財產曝光，根據申報內容顯示，丁怡銘存款約111萬，並持有價值約120萬的轎車。
丁怡銘日前因誤稱台北市牛肉麵節冠軍店家使用含萊克多巴胺美牛，遭店家打臉後，花近4萬元共100碗牛肉麵致歉，但爭議延燒多日，為救聲量止血，丁怡銘於11月15日向行政院長蘇貞昌請辭獲准。在監察院今日公布的公職人員財產廉政專刊第168期中，也首度曝光丁怡銘的財產申報，根據丁怡銘在7月31日就職申報內容顯示，他存款約有111萬，名下持有一輛在2015年購入價值120萬的Mini Cooper轎車。不動產部分，位在新北市三重區的1筆土地與1筆建物都登記在妻子許貴雅名下，價值為850元，不過買賣房屋的債務共523萬餘元的貸款也登記在許貴雅名下。另兩人育有1名子女。而日前爆出立委集體涉貪案，因姪子蘇震清捲入弊案而請辭的前總統府秘書長蘇嘉全，其離職申報中揭露，他與妻子洪恒珠共計持有3筆位在屏東縣的土地與3筆屏東縣建物、1輛汽車，與存款2736萬、有價證券23筆共1777萬跟13張保單。