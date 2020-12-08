美國譴責北京扼殺香港自由 宣佈制裁14名人大會副委員長
美國譴責北京扼殺香港自由 宣佈制裁14名人大會副委員長
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-08 12:12:07
中國全國人民代表大會常務委員會，11 月 11 日通過《國務院關於提請就香港特別行政區立法會議員資格問題作出決定的議案》，根據這項決定，港府隨即宣佈取消 4 名泛民主派議員的資格（ DQ ）。美國財政部網站 12 月 7 日宣佈，針對香港 4 名泛民議員被港府取消資格，制裁 14 名中國人大代表。
根據美國財政部網站，14 名被制裁人士皆為全國人大常委會副委員長，包括蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更・依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、 萬鄂湘、 王晨、 王東明、武維華及張春賢。被制裁的 14 位人大代表，被列入海外資產控制辦公室（ OFAC ）受制裁的實體和個人名單（ SDN List ）。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明表示，北京不斷攻擊香港民主程序，指中國人大常委通過的「決定」摧毀立法會，並令其淪為無實質意義反對聲音的橡皮圖章，同時顯示中國無視根據《中英聯合聲明》作出的國際承諾。蓬佩奧重申，美國會繼續與盟友合作，使北京為破壞香港民主自治負責，同時再次敦促，北京遵守承諾，認知到多個國家對其行動的譴責。
香港時事評論員劉銳紹向香港《蘋果》指出，川普政府的制裁對對中共權貴階層影響不大，最大的作用是限制拜登上台後的對中政策調整空間，讓雙方無法重回歐巴馬時期的密切關係。劉銳紹早前向《希望之聲》分析，北京的決定讓港府能夠繞過正常程序，直接 DQ 民主派議員，加上黃之鋒、黎智英等人被捕，中共強硬出招完全不理會後果。劉銳紹指出，近期中美兩方都有學者提出溫和有利雙方的建議，代表雙方其實都是在打「小心球」，不過中共當局似乎是聽不進去這些建議，更加變本加厲。目前美國總統大選仍未有最終的結果，但現在美國內部社會分歧問題嚴重，加上新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情嚴重，中共已趁機在算計拜登上台的對中政策。川普政府此次出手，除了延續今年選戰一直打著對中牌，也是在影響後繼者未來的手段。