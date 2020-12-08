拜登稱「不簽新貿易協定」 國民黨：打臉蔡政府萊豬換利
拜登稱「不簽新貿易協定」 國民黨：打臉蔡政府萊豬換利
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-08 12:15:31
國民黨中央今天（8日）上午召開「蔡政府開放萊豬想換利？美方打臉一場空」記者會，質疑美國總統當選人拜登，日前在接受媒體專訪時，表示在顧好國內勞工、教育及經濟問題前，不會與其他國家簽署新的貿易協定，等於是間接打臉總統蔡英文「開放萊豬與美國換取貿易協定」的概念，國民黨文傳會主委王育敏也表示，既然美方沒有逼迫台灣一定要在1月1日開放，我政府也說是自己主動決定1月1日開放萊豬進口，為何不能緩一緩？
王育敏說，蔡英文總統在8月28日片面宣布開放萊豬進口，到底幫台灣人民爭取到什麼？「現在看起來，恐怕一切只是一場空，因為拜登日前接受媒體訪問時提及，未來美國政府主要解決國內勞工就業與經濟發展，不會再與其他國家簽署新的貿易協定，等於是打臉蔡政府。」王育敏表示，「開放萊豬進口根本換不到什麼，先前蔡政府所謂的BTA、FTA都是一場空，呼籲蔡英文收回成命」。文傳會副主委黃子哲則表示，衛福部長陳時中曾經表示，進口萊豬能與美國交換政治利益，不過隨即遭到行政院長蘇貞昌及總統蔡英文表示「只有交心沒有交換」的說法打臉。黃子哲也強調，如果蔡英文政府針對萊豬開放的問題，當初根本沒有與美方進行談判只有談心，那就是失職。「假設有談到交換的事宜，但是是押錯寶，壓了川普總統，那你這個就是失算。」黃子哲說，「假設你既沒談判也沒談心，完全是倒貼的行為，看看美方會怎麼做，後續怎麼發展，那這就是失心瘋。」黃子哲直言，民進黨政府，不是失職就是失算，更有可能是失心瘋，卻沒有將國人的健康安全放在第一位。