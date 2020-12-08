跨年第3舞台在海上 陳其邁：有信心非常精采
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-08 12:46:18
高雄市副市長史哲昨（7）在臉書貼出跨年「跨百光年」活動的第3舞台，屆時將有3個主舞台，史哲說，跨百不只雙舞台，市長交代要surprise，市府只好一直貪心加碼，成為2＋1舞台的「海上舞台」，高雄市長陳其邁今表示，有信心會非常熱鬧，而且非常的精彩。
史哲指出，海事工作平台船「宏禹一號自升式平台／Jack Up Barge Hung Yu No.1」，是一艘台灣自己製造的海事平台工作船，工作平台船四角有升降貫錨，貫錨可以固定在50公尺海底岩盤，讓工作平台船穩定的搭設於海面上，進而可以在工作平台上進行海事工程，在年底的「跨百光年」活動將成為2＋1舞台的「海上舞台」。陳其邁笑說史哲都神秘兮兮、保密到家，自己只比大家早知道一點點，今年「跨百光年」以光為主，確定的是還會有更精彩的，尤其是很多年輕人喜歡的歌手都會到高雄，有信心會非常熱鬧，而且非常的精彩。
史哲笑說，市長也是希望逐步的給大家surprise，可以確定的是3個舞台，2＋1個舞台，那其中最特別的就是海上舞台，高雄是一個海洋首都，海、港、船納入這次設計當中是自然不過。史哲也表示，海事工作平台船「宏禹一號」大小為80公尺＊30公尺，海上風力發電機座工程需要用到它，大港橋興建、海洋資源探勘等都要用到它，基本上跟一個籃球場一樣大，作為第3舞台也會有相關的演出，接下來會給大家更大的驚喜，可以確定的就是會以光束、雷射，把愛河灣當作一個劇場，別人跨越一整年，我們跨越一世紀，「八大場景、三大舞台，海陸空玩大港」。