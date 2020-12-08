移工宿舍恐成防疫破口　許銘春下令今日徹查

外界憂心移工宿舍恐成防疫破口，勞動部長許銘春今（8）日表示，針對醫管公司的清查今天下午會完成，要求改善移工多人混居的現況，未來若再發生且情節重大者，將直接開罰，相關修法會在12月底前完成。

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案號688的一名印尼籍移工再11月中來台，依規定檢疫、採檢均為陰性，但在自主健康管理期間自費採檢確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心緊急調查此個案在宿舍曾接觸到的47名移工，意外發現這48名移工被迫擠在同一空間且共用衛浴，恐成防疫破口。

許銘春今日上午赴立法院備詢前表示，醫管公司在辦理健檢的空檔期間，有發生混居睡大通舖的情形，這屬於自主健康管理的部分，昨天已經跟衛福部的指揮中心討論過要加強。目前登記在案的醫管公司22家，但有一家已經歇業，仍在營業的有21家，已請地方政府協助，清查21家醫管公司目前的住宿狀況、環境，有沒有移工留宿，若有違反規定部分將要求改善，今天下午會完成清查。





許銘春強調，移工來台管理問題，此次是醫管公司辦理健檢事項的空檔期間，發生混居、睡大通鋪情形，屬於自主健康管理的部分，勞動部昨天與衛福部、指揮中心討論，雙方就這部分如何加強交換意見，將要求醫管公司，如有留宿移工，要一人一室，至少要遵守自主健康管理通知，維持1.5公尺距離，其他加強事項今天會討論定案，明天統一由指揮中心對外宣布。



