快訊／這次不是烏龍！睽違10個月 浙江台商陸返台後中鏢
快訊／這次不是烏龍！睽違10個月 浙江台商陸返台後中鏢
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-08 14:03:43｜update2020-12-08 14:31:14
中央流行疫情指揮中心，今天再度傳來境外移入確診的消息，指揮中心召開臨時記者會宣布，國內新增兩例境外移入確診個案，分別自印尼(案718)及中國(案719)入境。這也是睽違10個多月來，再度有從中國大陸入境者確診。
指揮中心表示，案718為印尼籍20多歲女性移工，今(2020)年11月23日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，12月7日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診(Ct值35)。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。指揮中心指出，案719為本國籍50多歲男性，今年9月中旬至中國浙江處理公事，11月22日返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案於防疫旅館居家檢疫期間，12月4日出現發冷及發燒症狀，12月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值15)。個案發病前2日為檢疫期間，就醫接觸者均有適當防護裝備，因此無須匡列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計112,939例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含111,080例排除)，其中718例確診，分別為626例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、582人解除隔離、129人住院隔離中。
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