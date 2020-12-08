台積電收524元再創天價　領軍台股攻高至14367點續寫新猷

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台積電收524元再創天價　領軍台股攻高至14367點續寫新猷

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-12-08 14:07:59

▲台股漲，何時是最佳進場時機？策略性佈局有望獲利。（圖／記者顏真真攝）
▲台北股市今（8）日在權值股「護國神山」台積電盤中來到天價525元帶領下，再度刷新歷史新高！（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
台北股市今（8）日在權值股「護國神山」台積電盤中來到天價525元帶領下，再度刷新歷史新高！雖然今日台股開低，但10點半過後由黑翻紅，強勢上攻超過百點，最高來到14367點再創高。而盤面上營建與金融因為央行宣布「打炒房」4措施而較為弱勢。台股終場漲103.8點，收在14360.4點，漲幅0.72%，成交金額新台幣2797億元。
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台積電ADR昨日再創歷史新高，終場上漲2.56%，來到每股106.39美元，且費半、那指同樣齊刷歷史新高。美股上揚也激勵今日台股表現開低走高，尤其台積電雖開平，但隨後買盤進駐，來到525元續創歷史天價，也帶動台股盤中最高來到14367點，再度刷新紀錄。
台積電強勢帶動「台積電概念股」，像是光罩、精材、弘塑、世界飆漲停，合晶也漲6%。而聯發科持續強勢，收漲3.6%左右，來到730元。航運族群也紅通通，長榮、中航與新興漲停鎖住，陽明逼近漲停，萬海則漲6%以上。
至於營建與金融族群，卻受到央行祭出「打炒房」4大措施而一片慘綠。像是冠德收在跌停，遠雄跌6%，永信建、勤美、京城跌4%，國揚、皇翔、太子、國建、潤隆都跌超過3%。而承作房屋貸款的金融銀行股，如兆豐金、台新金、臺企銀、華南金、中信金跌逾1%，新光金、彰銀、第一金跌2%。
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