名家論壇》盧燕俐／現在該買台積電還是聯電？

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撇開英特爾訂單變數，以 12 月 7 日台積電收盤價 514 元來估算，本益比也不過 23 倍，就過去 10 年，台積電本益比大致落在 12 倍到 27 倍的區間來看，目前股價並不特別便宜，但也不算太貴，22 元乘以 27 倍，目標價確實上看 600 元。
假設，台積電明年果真拿到英特爾訂單，並帶動大盤衝破一萬五千點，本益比有機會順勢往上調，那麼，股價再寫歷史新高，也在意料之中。對散戶來說，一張要價 50 萬元並不親民，許多人只能藉由零股方式布局，反倒造就了籌碼面的集中優勢。
相較下，聯電的成長幅度更令法人驚喜。今年前三季 EPS 達 1.5 元，創十年新高，全年 EPS 約 1.9 元，明年 EPS 各界預期則落差頗大，從 2.2 元到 3.5 元都有，主因是 8 吋晶圓代工價格明年將調漲，但漲價幅度和持續時間，及美國制裁中芯所產生的實質轉單效應，都存在各種變數。
以過去 10 年，聯電本益比落在 12 倍到 24 倍的區間來看，只要 EPS 能達 3 元，60 元目標價不會太誇張，至於未來獲利能否真達標，就目前市場氛圍，往往是股價先拉再說，萬一期待一一落空，股價就會被打回原形。
這波聯電大漲，投信功不可沒。從 9 月初股價還在 22 元時，就一路狂買，外資則逢高調節，從 9 月持股還有 50％，已降至目前的 46％。年底前，投信都還有龐大的作帳壓力，相信聯電股價不會太寂寞。
再從股性來談，台積電穩定溫和，總能適時發揮「護國神山」的威力，對照下，聯電震盪劇烈，且當沖客不少，連續兩個交易日都佔整體交易量一半，比起先前的兩、三成比例，顯示投資人短進短出心態濃厚。
所以，結論有兩個，第一個是，如果對半導體產業有信心，預算也夠，建議台積電和聯電都買，畢竟未來一年誰股價跑得比較快，仍是未定之天，不想押錯寶，兩檔都買，應是比較保險的做法，可逢回再分批佈局。
第二個結論是，萬一預算不夠，只能挑一檔，就必須衡量自身投資屬性，若不能承受上沖下洗的行情，就跳過聯電，乖乖選擇台積電。想一想，類似聯電這種股票，漲太快抱不住，到頭來也是一場空；台積電漲的慢、持續漲，抱的久，才能成為真正的財富。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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