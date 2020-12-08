是你嗎？專家曝「吉人自有天相」4特徵　受幸運之神眷顧

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是你嗎？專家曝「吉人自有天相」4特徵　受幸運之神眷顧

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-08 15:02:39

▲知名命理師艾菲爾公布陽曆8月能順利即刻轉運、逢凶化吉的「4生肖」，究竟有誰上榜了呢？（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲知名命理老師艾菲爾指出，眼睛大且明亮有神的人，屬於「吉人自有天相」的類型，將會受幸運之神眷顧！（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay ）

有時候努力不見得就能獲取我們想要的成果，不過，堅持是必要的！知名命理老師艾菲爾今日就列出以下「4種面相」的人，是屬於「吉人自有天相」型的，就算過程中出現困頓，他們依舊可達成理想，趕快檢視一下自己有無符合這樣的面相吧！

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1.眉角上揚

眉毛尾端往上飛揚，加上又濃又厚，展現出十足的氣概，整體看來已經威風十足了。有這種面相的人，做事總是能夠單刀直入、直搗黃龍，不喜歡拖泥帶水，想要獲得成功指日可待。

2.眼大有神

眼睛大又充滿精神，這類人的個性堅定，不管有多少挫折，他們依舊能夠踏穩腳步，勇往直前，意志力相當嚇人，因此就算是身處困境，也會憑藉好能力讓自己早日脫困。

▲知名命理老師愛菲爾指出，眼睛大且明亮有神的人，將會受到幸運之神眷顧，吉人自有天相！（示意圖／取自pixabay
▲知名命理老師艾菲爾指出，眼睛大且明亮有神的人，屬於「吉人自有天相」的類型，將會受幸運之神眷顧！（示意圖／取自pixabay ）

3.鼻挺顴高

飽滿的顴骨表示戰鬥力高昂，幾乎沒有什麽外在壓力可以擊倒，更可怕的是，惹上了顴骨高的人，他反而會讓你吃不完兜著走。再加上鼻子挺，代表此人貫徹意志力的決心將更為穩固，獲得成就實屬容易。

4.地閣（下巴）方正

地閣就是下巴，下巴方正，有骨有肉的人，往往性格也很剛強，做事通常直來直往，為了達到目的，他們可是會使出渾身解數，不屈不撓的努力，這類人往往都會受到幸運之神眷顧。（編輯：許苡晴）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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