陳時中聲量下滑跌落神壇？快析輿情：應遠離萊豬聚焦防疫
陳時中聲量下滑跌落神壇？快析輿情：應遠離萊豬聚焦防疫
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-08 14:28:53
根據媒體近日公布的10大政治領袖民調指出，衛福部長陳時中從上期的第3名下滑至第8名，主因被認為是因即將開放美國萊豬、萊牛進口引發民怨，連帶衝擊到陳時中的聲勢，根據QuickseeK快析輿情監測資料也可發現，陳時中12月的正聲量，相對7月時下跌4.9%，負聲量則上升5.7%，不過由於秋冬疫情再度升溫，若陳時中能將焦點拉回「防疫」並做出成效，即有機會挽救聲勢。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫進行數據監測，發現陳時中的網路好感度（P/N值）從7月至今逐漸下滑，尤其是在8月蔡政府宣布將進口萊豬一事後，陳時中該月的好感度下滑幅度最大，跌了近二分之1；而12月的正負聲量，相對7月時已下跌4.9%，負聲量則上升5.7%。相比上期民調，陳時中因防治新冠肺炎成效佳而躍升為政壇紅人，排名僅次新北市長侯友宜與副總統賴清德，但此次卻下滑至第8名，更被外界譏為「跌落神壇」。據QuickseeK快析輿情觀察，蔡英文、蘇貞昌、陳時中有關「萊豬議題」的討論量，9月時陳時中在3人中占4成、11月已降為2成，「萊豬」已成為輿情最熱門的討論議題，不過從陳時中的好感度走勢也可看出進3個月並無明顯漲跌，可見漸漸遠離萊豬風暴或許是陳時中的好感度沒有「掉至谷底」的主因。
QuickseeK快析輿情進一步分析，陳時中近1個月的相關議題中，「萊豬」聲量仍是最高，再來是「防疫」、「疫苗」、「健保」。值得注意的是，聲量第2的「防疫」網路好感度0.3，評價名列第1，台灣近日境外移入確診人數暴增，甚至爆出印尼確診移工的治療費全民買單、越南移工落跑失聯等事件，卻尚未影響到陳時中在「防疫」上的網路評價。此外，聲量排名第3的「疫苗」，陳時中主張不買「劣跡斑斑」的中國製疫苗，也讓網路評價排名第2，顯示如果跳脫萊豬爭議、回歸防疫專業，輿情仍給予陳時中正向肯定。
特別的是，就酸在10大政治人物民調中，陳時中的排名下滑，但在他個人魅力、個人操守與領導能力等特質的調查中，陳時中的表現仍在水準之上，顯示陳時中的好感度下滑是受到萊豬的連帶影響，因此QuickseeK快析輿情認為，若陳時中想要延續政壇影響力，需要盡量將焦點重新拉回「防疫」，並在防堵疫情上持續展現專業能力，交出漂亮成績單，似乎就有望挽救目前的聲量頹勢。