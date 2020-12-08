陳時中聲量下滑跌落神壇？快析輿情：應遠離萊豬聚焦防疫

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特別的是，就酸在10大政治人物民調中，陳時中的排名下滑，但在他個人魅力、個人操守與領導能力等特質的調查中，陳時中的表現仍在水準之上，顯示陳時中的好感度下滑是受到萊豬的連帶影響，因此QuickseeK快析輿情認為，若陳時中想要延續政壇影響力，需要盡量將焦點重新拉回「防疫」，並在防堵疫情上持續展現專業能力，交出漂亮成績單，似乎就有望挽救目前的聲量頹勢。