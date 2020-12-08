影／高雄跨百倒數　第三舞台曝光

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史哲在臉書發文介紹台灣製造的海事工作平台船「宏禹一號」，總船長80公尺、船寬33公尺、船深4.5公尺及乘載力等，貫錨固定在50公尺海底岩盤，讓工作平台船穩定的搭設於海面上，進而可以在工作平台上進行海事工程。
陳其邁今天被媒體問到跨百光年是否有彩蛋或具體展演內容時，笑著說等一下把史哲抓出來讓大家嚴刑拷打，因為怎麼問他都神秘兮兮保密到家，「我也只會和大家一樣看到一部分、一部分，他這樣對我來講也是很殘忍的一件事情。」不過陳其邁說，舞台、燈光，尤其是年輕人喜歡的很多的歌手都會到高雄，他有信心會非常熱鬧，而且非常精采。
陳其邁說，海上舞台有什麼surprise？他比大家早知道稍微一點點，應該是有三至四個主舞台，旁邊包括燈光，主要今年是以「光」為主，詳細內容他還也不是很清楚。
史哲認為，海、港、船必然是「高雄2021跨百光年」演出的一部分，因此第三舞台就在港灣的海中央。史哲也強調，跨百光年是「跨百、跨海、跨界」，還有「誇張」！
史哲指出，海上風力發電機座工程需要用到它、大港橋興建及海洋資源探勘等都要用到它，海事工程是高雄海洋產業的重要部分，高雄海事工程能量更從高雄散發到全世界，在跨越百年的此刻，屬於港灣城市獨有特色，「不能缺席」。
史哲最後也調強，「百年唯一一次，跨越百年倒數。」8大場景、3大舞台，海陸空玩大港，12月24日到1月3日在高雄愛河灣，「讓我們以光為名，一起照亮百年高雄」。