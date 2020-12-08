墨西哥廠遭駭付比特幣？鴻海：已提高資安「未付贖金」

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墨西哥廠遭駭付比特幣？鴻海：已提高資安「未付贖金」

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-12-08 14:38:49｜update2020-12-08 14:39:31

▲英特爾與鴻海宣布共同推出TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，另外也結盟虎科大與網聯科技，促進工具機產業轉型升級。（圖／NOWnews資料照）
▲有外媒報導，鴻海墨西哥廠驚傳遭到勒索軟體攻擊，並要求付比特幣贖金。鴻海表示，已提高資安層級，未付出贖金。（圖／NOWnews資料照）
有外媒報導，鴻海墨西哥廠驚傳遭到勒索軟體「DoppelPaymer」攻擊，有駭客勒索1804枚比特幣，市價相當於3450萬美元的贖金（約9.7億元台幣）。求證鴻海，鴻海今（8）日證實這項消息，但內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級，強調「並未付出贖金」。
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外媒根據資安界人士說法指出，鴻海位於墨西哥華雷斯城的工廠，在11月底遭到駭客入侵，以勒索軟體「DoppelPaymer」發動攻擊並加密相關資料，且要求鴻海要支付1804枚比特幣來解密。
為此，鴻海今（8）日證實這項消息，表示美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級。而這次攻擊受影響的廠區網路逐漸恢復正常中，對集團整體營運影響不大，相關資訊也已與客戶、供應鏈夥伴同步告知與更新。至於有沒有付出贖金？鴻海指出「並未付出贖金」。
 
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