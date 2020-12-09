沈嶸通靈4大衰星難翻身　羅志祥藏未爆彈、馬俊麟宜轉行

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈嶸說羅志祥因為欺騙了周揚青的感情而引發眾怒，再加上在自家頂樓增建游泳池，被建管局限期拆除改善，復出之路並不順利，王母娘娘認為羅志祥最近一連串洗白動作，包含對恩師孫德榮的指控平反，以及反駁沒搶歐漢聲前女友Makiyo的事件，其實都是在掩蓋更多還沒有被發掘的祕密，所以在神明的眼光當中，羅志祥並未誠心悔改發心向善，所以神明還在觀察他當中。
馬俊麟則是因並未具有演藝天命再加上又不愛惜羽毛搞外遇，而被神明認為他應該反省自己的所為甚至轉行為佳。謝忻因為與阿翔婚外情而失去手中節目《綜藝大集合》，其後雖然非常積極的在媒體前曝光展現重返演藝圈的決心，但神明認為其本身演藝專業技能並不突出，所以謝忻要再紅起來還有待努力。
另外一位非常資深的藝人澎恰恰也因為拍電影而向地下錢莊借款搞到負債上億，至今無法脫身，神明表示澎恰恰的財務漏洞過大，掩蓋了本身的演藝才華，兩相比較之下，財務的黑洞會侵蝕掉澎恰恰的演藝光芒，自己造下的業連神明都無法幫忙，甚是可惜。
在曾經跌倒但是能再站起來的藝人中，王瞳曾介入馬俊麟的家庭而被指控為第三者，但是因為王瞳具有演藝天命，已具備戲精的靈魂能量，因此可在演藝圈立於不敗之地；阿翔曾與謝忻發展婚外情而備受批評，但是本身因為具有喜感可以討好觀眾，做「歡笑佈施」而累積福德被神明原諒。
恆述法師因被信徒江女詐騙而被欠下鉅額負債還與弟弟張菲費玉清反目，而在演藝圈狠跌一跤，但因平日誠心禮佛，心地慈悲，對人不設防，具有佛緣深受神明喜愛，所以即使被騙走3000萬也能重新再站起來。而伊能靜曾和黃維德外遇受到外界撻伐，但神明認為因為伊能靜在演藝圈當中總能持續精進自己藝人的美感，還能夠創造與炒熱話題，堅持在演藝圈付出的心是非常堅定的，所以獲得神明的讚嘆，能持續在演藝圈發光發熱。