台美日印太安全對話開幕　總統：攜手因應區域及全球挑戰

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蔡英文接著說，2020年也是充滿溫暖、堅韌、力量和友誼的一年。儘管疫情當頭，台灣依舊張開雙臂歡迎舊雨新知，並與美、日、捷克等理念相近的盟邦建立夥伴關係。這一年雖然是多事之秋，但也讓台灣與其他國家建立並強化了互惠互利的夥伴關係。因此，今年的三邊安全對話更形重要，只有加強交流互動、攜手合作，才能因應區域和全球的威脅和挑戰。
蔡英文指出，在所有人忙於抗疫之際，各種傳統和非傳統威脅同時帶來嚴峻的挑戰。南海日漸軍事化，威權勢力不斷違反衝撞以法規為基礎的國際秩序。台灣天天籠罩在軍事威脅之下，切身感受到應付這些威脅的急迫性。另外，像是天災、跨國犯罪，以及對能源安全、海洋及網路安全等非傳統威脅，也需要迅速因應。
蔡英文提到，今年是GCTF（全球合作暨訓練架構）成立的第5年。GCTF是個獨特的平臺，台美藉此舉辦研討會培訓官員和專家，因應非傳統安全以及新興的全球議題。台灣也透過GCTF在區域內建立起人道救援與災害防救的網絡，一旦天災發生，台灣和區域夥伴國家隨時準備好提供援助。
過去5年來，GCTF已舉辦了29場因應公共衛生、能源安全、女性賦權和媒體識讀等挑戰的研討會，計有來自60多國、超過1,500位專家和政府代表與會。今年也首度舉辦有關防疫、循環經濟以及海洋廢棄物等重要議題的GCTF研習營，今後也會繼續積極擴大GCTF的範疇。
去年，日本成為GCTF的正式夥伴，瑞典、澳洲及荷蘭也以特定議題夥伴的身分加入。蔡英文說，台日兩國政府和人民面對天災人禍的磨難時，總是相互扶持打氣，很高興日本台灣交流協會將2021年定為「鞏固日台友情年」；期待未來與日本建立更密切的夥伴關係，共同因應傳統和非傳統威脅。
蔡英文也說，自疫情爆發以來，台灣有許多的作為；防疫有成，且無損台灣最珍視的民主制度和生活方式。每個國家因自身的獨特性及各自面對的挑戰，要複製其他國家的經驗，有一定的難度。但蔡英文也重申，台灣已經準備好隨時幫助有需要的國家。疫情讓人目睹生命如此脆弱，進而了解互助的重要性，但無論未來的挑戰多麼艱鉅，台灣都會是國際社會可信賴的夥伴。