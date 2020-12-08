台美日印太安全對話開幕　總統：攜手因應區域及全球挑戰

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台美日印太安全對話開幕　總統：攜手因應區域及全球挑戰

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-12-08 14:46:58

蔡英文
▲蔡英文8日出席「台美日三邊印太安全對話」開幕典禮時表示，期盼持續強化台美日三邊夥伴關係，共同攜手因應區域及全球挑戰。（圖／總統府提供）
總統蔡英文今（8）日出席「2020台美日三邊印太安全對話」開幕典禮時表示，面對疫情，台灣已經做好準備，隨時幫助有需要的國家，並期盼加強台美日三邊交流互動，強化互惠互利夥伴關係，共同攜手合作因應區域和全球的威脅和挑戰。
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蔡英文致詞時表示，2020年是充滿挑戰的一年，因為新冠肺炎疫情的影響，人類遭遇前所未見的困境，全球經濟持續衰退，思維和生活方式也被迫改變。在此同時，香港民主運動與美國總統大選等重大事件，對如何因應未來的區域地緣政治，影響重大。像3位香港民運青年被捕入獄，就是嚴正的警訊，「我們必須再次做出重大抉擇——不是捍衛民主，就是屈服於威權主義的威脅。」
蔡英文接著說，2020年也是充滿溫暖、堅韌、力量和友誼的一年。儘管疫情當頭，台灣依舊張開雙臂歡迎舊雨新知，並與美、日、捷克等理念相近的盟邦建立夥伴關係。這一年雖然是多事之秋，但也讓台灣與其他國家建立並強化了互惠互利的夥伴關係。因此，今年的三邊安全對話更形重要，只有加強交流互動、攜手合作，才能因應區域和全球的威脅和挑戰。

蔡英文指出，在所有人忙於抗疫之際，各種傳統和非傳統威脅同時帶來嚴峻的挑戰。南海日漸軍事化，威權勢力不斷違反衝撞以法規為基礎的國際秩序。台灣天天籠罩在軍事威脅之下，切身感受到應付這些威脅的急迫性。另外，像是天災、跨國犯罪，以及對能源安全、海洋及網路安全等非傳統威脅，也需要迅速因應。

蔡英文提到，今年是GCTF（全球合作暨訓練架構）成立的第5年。GCTF是個獨特的平臺，台美藉此舉辦研討會培訓官員和專家，因應非傳統安全以及新興的全球議題。台灣也透過GCTF在區域內建立起人道救援與災害防救的網絡，一旦天災發生，台灣和區域夥伴國家隨時準備好提供援助。

過去5年來，GCTF已舉辦了29場因應公共衛生、能源安全、女性賦權和媒體識讀等挑戰的研討會，計有來自60多國、超過1,500位專家和政府代表與會。今年也首度舉辦有關防疫、循環經濟以及海洋廢棄物等重要議題的GCTF研習營，今後也會繼續積極擴大GCTF的範疇。

去年，日本成為GCTF的正式夥伴，瑞典、澳洲及荷蘭也以特定議題夥伴的身分加入。蔡英文說，台日兩國政府和人民面對天災人禍的磨難時，總是相互扶持打氣，很高興日本台灣交流協會將2021年定為「鞏固日台友情年」；期待未來與日本建立更密切的夥伴關係，共同因應傳統和非傳統威脅。
蔡英文也說，自疫情爆發以來，台灣有許多的作為；防疫有成，且無損台灣最珍視的民主制度和生活方式。每個國家因自身的獨特性及各自面對的挑戰，要複製其他國家的經驗，有一定的難度。但蔡英文也重申，台灣已經準備好隨時幫助有需要的國家。疫情讓人目睹生命如此脆弱，進而了解互助的重要性，但無論未來的挑戰多麼艱鉅，台灣都會是國際社會可信賴的夥伴。
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