特企／「2020智慧製造與智慧金融論壇」數位轉型新思維

「2020智慧製造與智慧金融論壇」將於12月18日於元智大學有庠廳舉行。本次焦點為「AI+製造之戰略佈局」、「金融機構數位轉型之道」及「AI與區塊鏈戰略聯盟成立儀式」，推廣智能製造與智慧金融，帶動臺灣數位轉型。

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今年論壇由遠東集團及桃園市青年事務局指導，元智大學、天元智能股份有限公司聯合主辦，美商TIBCO Software Inc. 贊助，臺灣人工智慧學校、遠東先進纖維、仁寶電腦、洛克威爾自動化、安思創扶、兆豐金控、NASDAQ、台北科技大學、元智大學工業工程與管理學系和元智大學管理學院協辦，元智大學智慧生產與管理創新研究中心與臺灣新經濟發展協會共同承辦。

論壇特別邀請科技部工程司工業工程學門召集人暨台北科技大學教授范書愷和臺灣人工智慧學校校長暨哈佛大學教授孔祥重蒞臨，探討科技在學術、製造與金融的三個層面，並邀請相關領域的專家分享。





天元智能股份有限公司首席顧問蘇傳軍指出，21世紀的產業轉型已是趨勢，在今年疫情下更能體會。其中最關鍵的一環是數位轉型(Digital Transformation)，企業核心價值的根本轉變，以成為靈敏、彈性、客戶需求作為導向。





蘇顧問也說明，天元智能為讓各產業的經營者精準擬定市場策略，其提供的人才專業培訓及顧問服務，可以建立企業以數據驅動決策並創造出靈敏的營運模式，來提高關鍵績效，以致企業經營者可以規劃具全面、精準及彈性的數位轉型藍圖，強化自身競爭力。（紅字希望能盡量保留）





本次論壇也熱情開放，歡迎各領域人才參與，一同探討AI、物聯網等技術在各產業的深化應用及創新轉型。







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