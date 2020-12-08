周玉蔻聯手林飛帆酸馬 馬辦回嗆：兩個信用破產的
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-08 15:51:55
民進黨副秘書長林飛帆今（８日）接受媒體人周玉蔻專訪期間，周提及馬英九執政期間，與時任美國前總統歐巴馬的關係並不好，與中國國家主席習近平要簽政治協議被美方擋下。林飛帆脫口直言「不知道這個bumbler在想什麼？」對此，馬前總統辦公室下午發出新聞稿回擊，痛批，兩個信用破產的人無的放矢，再次上演欺騙人民的爛戲碼，民眾應予唾棄。
馬辦於新聞稿嗆回，周玉蔻才因造謠誹謗馬英九而登報道歉，如今又胡扯馬英九在2015年時「想要跟習近平簽政治協議，是老美把他阻擋住」、「馬英九自己失智」等語，這些毫無根據的不實言論，明顯再次造謠，不知周玉蔻是否是官司敗訴定讞後覺得太無聊，想要再嘗道歉賠償苦果？另就馬英九日前與美方民主黨前任官員進行視訊對談，盼對方向拜登新政府建議，鼓勵兩岸恢復對話，和平解決爭端，遭林飛帆批評「匪夷所思」。馬辦也質疑，連總統蔡英文都說兩岸應共同討論和平相處之道，在對等尊嚴下對話，林飛帆為何要唱反調？難道不希望兩岸和平解決爭端？林飛帆見不得兩岸關係改善的思維，才令人「匪夷所思」。
馬辦批評，周玉蔻誹謗馬英九、前副總統連戰，皆被法院認證造謠，劣跡昭著，言論毫無可信度；林飛帆為了區區9萬元（薪資），從反對開放瘦肉精的學運領袖，轉身成為倡議萊豬進口的民進黨副秘書長，也早已信用破產，兩人沆瀣一氣、無的放矢，民眾應認清假面者之猙獰，群起唾棄。新聞來源為Newtalk 新頭殼