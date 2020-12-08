嘉特獲贈復康巴士　讓重障孩子有機會走出來

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捐贈者是山本富也國際有限公司、山本耀建設有限公司及錚女王國際有限公司等眾人的愛，特教校長許碧雲表示，感謝山本公司秉持愛心與關懷熱心捐贈，感謝蘇副議長澤峰及張秘書長元厚的玉成美事，使嘉特重度障礙孩子在美好的學習路上有機會走過山走過水，最終有能力找到自己的位置，發揮潛能活出精采，並能深刻感受充滿溫暖的社會，也願大家一起溫暖彼此的心，讓美麗的風景散播在台灣各角落。
山本公司林建興董事長說，感謝復康巴士公司的全力配合，能夠讓該公司所捐出至各地的復康巴士，都能夠符合各單位的實際需求，不會因為裝配的不足，或者是不適用，以至於閒置無用的情況發生，更要感謝該公司執行董事王水利先生，以及雲林縣前議長蘇金煌先生的熱心全力協助，了解各地所需，並透過嘉義在地的蘇澤峰副議長，了解、尋找最適合、最需要的單位，促成復康巴士的捐贈的美好因緣。
本著取之於社會，必要回饋社會的企業理念，以經營美髮事業的山本公司，成立於2001年，自2017年以來，即不斷幫助需要幫助的人，從平常的急難救助以及關懷弱勢團體皆不落人後，近年不間斷每年捐贈復康巴士到各縣市，包含離島至今已捐贈三個縣市，嘉特學校的復康巴士，是他們所捐贈的第四部愛心巴士。