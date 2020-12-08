委員會強行表決萊豬 鄭麗文朝綠委扔咖啡
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-12-08 15:24:58｜update2020-12-08 15:25:23
立法院長游錫堃今（8）日針對攸關學生食安的「學校衛生法修正草案」召集朝野協商，國民黨團總召林為洲針對昨天經濟委員會審查萊豬行政命令時，未先充分討論、趁休息時間表決，質疑程序有瑕疵，主張會議無效。朝野立委爭論不休，會議不到15分鐘，林為洲突對地板摔麥克風，並丟出桌上的會議資料，國民黨團首席副書記長鄭麗文更朝著民進黨團幹部扔咖啡，眼見情況失控，游錫堃只能宣布會議休息。
立法院經濟委員會昨（7）日繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」此案若通過，明年起國外進口的牛豬隻，將可允許使用含有萊克多巴胺（萊劑）成分的藥物飼料添加物。不過，民進黨團要求全案送院會表決，國民黨團認為應該充分討論再表決，現場亂成一團，最後召委趁休息時間表決通過民進黨的提案，混亂中宣布散會。引發國民黨質疑程序瑕疵，要求會議無效。立法院長游錫堃8日召集朝野協商，國民黨團集體出席。林為洲首先提出程序問題，要求游錫堃確認昨天經濟委員會是否無效。他表示，昨天經濟委員會有程序瑕疵，應先調閱會議錄影帶確認。
賴士葆表示，朝野原先有協議昨天送出法案，並在25日前處理，但在野黨提出27個附帶決議，連討論都不討論，不知道在急什麼，在野黨知道舉手表決一定會輸，因此願意正面對決，要求過程講清楚，你連這個權利都給沒收，這是很嚴重的瑕疵。
輪到經濟委員會的另一名召委，國民黨立委楊瓊瓔時，直接要游錫堃當公親，「希望重新開委員會，民眾想聽官員的說法。」民進黨團書記長莊瑞雄也想搶話，兩邊分貝越拉越高，最後林為洲、鄭麗文站起來，林朝著地板摔麥克風、扔會議文件，鄭麗文手腳更狠，拿起她眼前的超商咖啡，直接往莊瑞雄的扔去。不知鄭是沒砸中，還是她只想警告莊瑞雄，最後咖啡只打到莊的桌子便掉在地上，但莊瑞雄沒被鄭攻擊性的舉動威嚇到，邊跟鄭對罵，手也一直指，氣勢完全沒被壓過去，倒是坐在莊瑞雄旁邊的國民黨立委李貴敏被嚇到，身體本能性的往後傾。眼見會議秩序失控，游錫堃只能宣布休息10分鐘，但立委們最後都沒回來，形同散會。