歧視性發放？身障選手破世界紀錄拿不到獎勵金
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-08 15:49:55
今（109）年全國身心障礙國民運動會剛落幕，台中市代表隊金牌數92面總排名提升至全國第二名，為史上最佳紀錄﹔台中市議員陳清龍今(8)日表示，聽障田徑選手許樂100公尺跨欄項目更是打破聽障奧運的世界紀錄，但在台中市體育獎金發給要點中，卻未對破紀錄的身心障礙選手有任何獎勵，相較於一般運動員，根本是充滿歧視。
陳清龍表示，110年中市編列1億元獎金預算，獎勵優秀選手參加全國或國際性賽事，但這1億元的獎金預算中身心障礙選手獲得比率微乎其微，畢竟身心障礙的全國性賽事較少，以一般運動選手參加全國運動會來說，獲得金牌可獲得30萬元獎金，另一層級的全民運動會金牌亦有26萬元獎金，但對身心障礙選手來說，在全國身心障礙國民運動會奪下金牌，獎金只有9萬元，不僅如此，全國運動會、全民運動會中如果破全國或大會紀錄者，每人加發2萬元，田徑、馬拉松等項目其獎金以個人標準兩倍發放，連參加本市運動會、中學及小學運動會各單項個人競賽破紀錄者，也能拿到2000元破紀錄獎金，而全國身心障礙運動會為身障運動國內最高層級賽事卻被排除在外，市府提供的破紀錄獎勵金遠不如市級比賽，即便選手締造世界紀錄，依舊得不到任何獎勵加發獎金。陳清龍說明，全國身心障礙國民運動會相當於一般運動員的全國運動會，為國內優秀選手力爭高下的賽事，獎金發放落差大，連加發獎金都低人一等，甚至第二類別的全民運動會都超出身心障礙選手獎勵金一大截，臺中市的體育獎金發放要點對身心障礙選手大小眼，目前六都中除臺中市、高雄市以外都有提供身障選手破紀錄獎金，希望市府研議，請市長以專簽，給予身心障礙選手最公平的待遇。
除了競技項目，聯誼性項目的特奧羽球、特奧滾球、特奧保齡球、特奧滑輪競速等，這次都拿下好成績，共獲得13金5銀4銅，獎牌數也列入總獎牌計算，搶下全國第二成績提供助力，但同樣在獎金要點中排除上述聯誼性項目的獎勵，但是一般人的全民運動會聯誼性項目仍有發放獎金。目前六都中臺北市、新北市、桃園市、臺南市都有發放破紀錄獎勵金，臺南市更是不分類統一發放獎金，請市府研議修正中市體育獎金發放要點，不應將身心障礙運動的權益排除。
市長盧秀燕表示，肯定身障朋友為國爭光，全國性比賽成績優秀者，應該予以適當獎勵，後續將由運動局研議及籌措財源。運動局指出，全國身障運動會主要鼓勵身心障礙朋友融入人群，透過運動參與打破障礙，因此，針對全國身障礙運動會選手破紀錄及聯誼性活動獎金，運動局將積極研議適當獎勵及籌措財源後推動辦理。