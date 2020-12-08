IEEE全球通訊會議在台舉辦　聯發科、鴻海秀實力

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蔡力行指出，疫後「新常態」加速數位經濟發展，像是居家型態觸發連網、遠距工作、學習、家庭娛樂需求。統計連網裝置將年增46%銷售額、整體潛在市場(TAM)增加16%，而遠距工作、學習估年增48%銷售額、整體潛在市場增加30%。家庭娛樂部分，估年增8%銷售額、整體潛在市場增加8%。而聯發科在這三方面皆領先，也有高營收成長。
蔡力行也進一步表示，數位經濟導致網路流量暴增，預估2022年網路總流量將比2018年年複合成長(CAGR) 26%，大部分來自於影音，大頻寬、低延遲、大量且多樣的通訊連結技術支持了數位經濟的發展。其中1G到5G的通訊技術讓傳輸速率及延遲每世代皆倍速演進，滿足人們語音通話、簡訊、e-mail、網頁瀏覽、社群、影音串流、網路購物、行動支付等日益增加的應用需求
至於6G發展才剛開始，具有無限創新可能，目前現階段正往5G的轉換快速前進，其5G應用從智慧型手機開始，以每年出貨量來看，預估到2023年將趨近60%，且已拓展到智慧型手機以外的領域，如網路卡、5G寬頻網路連網裝置、車載資通訊系統、5G工業物聯網等。
蔡力行強調，聯發科正處於數位經濟轉型的核心，以晶片供應者為根基、結合服務，為終端消費者帶來更佳使用者體驗。同時也對自家產業多樣性與技術十分有信心，認為很有競爭力。目前持續布局高階至中低階產品，向媒體透露旗艦級晶片最快農曆年前問世，並看好2023年5G手機滲透率將達6成。
另外，鴻海集團則是首次參展，大秀5G軟硬體實力，以「鴻海研發設計製造，連接世界每個角落」為主軸，展示鴻海在O-RAN Small Cell領導業界標準、一條龍端到端的5G小型基站設備與企業專網的超前部署。同時，集團副董事長李傑也以「Industrial AI For Smart Digital Transformation」為題，透過越洋連線的方式，發表專題演說。至於鴻海研究院也於展場發布多項前瞻技術研發專案，透過擘劃未來3到7年發展藍圖，為5G產業發展提供更多助力。
展示會場上，鴻海以Live Demo的方式，運用5Ｇ高頻寬、低延遲特性，以超過1Gbps下載速率，滿足客戶商業需求。鴻海與業界一線客戶於5G O-RAN平台交互搭配運作，促成開放式RRU快速發展，目前相關產品將於第4季完成全球專業認證申請。
除了基礎建設領域，鴻海也在5G企業專網超前部署，會場上展出5G企業專網的專屬網路設備。為滿足產業客戶在不同垂直行業的通訊需求，鴻海從智慧工廠出發，將企業應用依不同特性分類在企業層、管理層、設備層等不同層級中。其中，在設備層應用部分，將工業設備及感測器所產生具時效性大量資訊，透過場域中部署的５G企業專網，支援公網與私網混構傳送至邊緣運算伺服器，形成時效內的閉回路控制，協助工廠端進行即時性任務。