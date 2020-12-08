專訪／胡宇威拍戲崩潰每天哭　臨演一舉動讓他情緒爆發

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡宇威主演《王牌辯護人》。（圖 / 東森提供）

× ▲胡宇威主演《王牌辯護人》。（圖 / 東森提供）

▲胡宇威（左）與路斯明同飾演律師台詞超多。（圖 / 翻攝王牌辯護人臉書）

× ▲胡宇威（左）與路斯明同飾演律師台詞超多。（圖 / 翻攝王牌辯護人臉書）

事實上，胡宇威之前曾抗拒演律師角色，直到某天開關開啟，看了劇本發現「很值得接，不拍會後悔一輩子」，答應之後，他笑說：「接了，我真的後悔了！」胡宇威透露一開始跟演員對本就跟不上速度，加上很多字他沒有看過，也還沒有時間查詢翻譯，每天讀完本，都要多留幾小時跟導演討論，特別的是，導演對他很有耐心，每天都給他信心鼓勵，「我一直嘆氣，那陣子我每天回家哭，心理崩潰，越接近拍攝時間，真的是大崩潰，真的不知道該怎麼辦，開拍前幾天，還在後悔當中。」幸好劇組貼心先拍攝簡單的劇情，讓演員慢慢融入劇組，才能好好卸下心防，爾後胡宇威在拍攝法庭戲也沒想像中緊張。

▲胡宇威拍攝《王牌辯護人》心理崩潰。（圖 / 東森提供）

× ▲胡宇威拍攝《王牌辯護人》心理崩潰。（圖 / 東森提供）

日前歌手陳芳語在網路上被網友攻擊「講話口音故意ABC」，同樣在國外長大的胡宇威有遇過類似情況嗎？胡宇威認為，酸民一定會有，且沒辦法改變，「因為他們就是要發洩，我覺得既然你有心面對觀眾，已經準備好了，也要準備好被攻擊。」而胡宇威私底下也不會去看網友評論，「評論永遠不會停，也沒辦法阻止什麼，能做的就是改變自己，為自己多想，缺少什麼東西就好好補上去。」

除了拍戲外，胡宇威最近主持節目《全明星運動會》，收視節節高升，本來就有功夫底子的他，對於大大小小的運動項目，都能全力以赴，坦言只要是運動項目都滿擅長的，「最不擅長的應該是…還沒碰到！」38歲的他表示，目前狀態很好，也是接觸到這個節目，「讓觀眾知道我會運動很熱情，身體很好！」不過，胡宇威也承認若明年有好戲邀約，進劇組後就會放掉《全明星運動會》主持棒，「我想專心一個個來，才能有好的表現。」

▲胡宇威淋浴戲成收視高點。（圖 / 東森提供）

× ▲胡宇威淋浴戲成收視高點。（圖 / 東森提供）

身材精壯的胡宇威，在劇中第一集就有淋浴戲，還衝上該集收視高峰，但其實胡宇威不喜歡一直脫、一直露，他表示自己屬於比較害羞型的，不喜歡刻意為了露而露，「我不想當脫星，這不是我要的」，若是劇情需要合理範圍內，他也會全力配合，至於尺度方面，他立刻回答：「第三點（私密處）就不用說了。」

感情方面，胡宇威和陳庭妮緋聞傳了7年多，兩人始終以好朋友相稱。快40歲的胡宇威被問到婚姻，他表示一定會走入婚姻，同時也是人生的下個目標，但沒有設想要幾歲結婚，「計畫趕不上變化，人生中我不能規劃那麼死，會卡到」，至於想要幾個小孩，胡宇威說希望是2個，「3個有點太多，2個會有陪伴」，他也大方表示有好消息會自己公布，開心最重要。