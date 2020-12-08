小心！彰化一日連四「詐」手法老套　警諷：編劇缺梗

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小心！彰化一日連四「詐」手法老套　警諷：編劇缺梗

記者葉靜美/彰化報導

calendar_today2020-12-08 16:20:00

一日四詐
▲彰化王姓女子在女警及行員分析勸說下，打消匯款給素未謀面澳洲籍男網友的念頭。（圖／警方提供）
騙！騙！騙！騙！彰化一日之內，驚傳四次詐騙，所幸有驚無險，在行員及店員機警通報、警方快速派員前往了解勸阻下，成功阻止；警方再次呼籲，民眾如遇網路上不明交友或投資機會，有要求匯款或提領金錢情事時，務必撥打165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。
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彰化王姓女子半年前在臉書上認識素未謀面的澳洲籍男網友，該男自稱其職業為攝影師，近日因購買攝影器材，要從日本運至澳洲，中途遭印尼海關攔截，需要美金2萬5000元、約新臺幣70萬5000元才能通關。王女欲匯款時，機警行員發現該帳戶並非其男友本人，且匯款金額龐大，查覺有異，立即通報轄區民族路派出所；後經查詢，該帳戶為一菲律賓籍人士，警方分析判斷此類詐騙手法實屬假交友真詐欺手法，女警更坐下來與王女懇談，才讓王女才打消匯款念頭。
▲彰化游姓民眾遭遇典型解除分期付款方式詐騙，經警方告知，成功攔阻新臺幣2萬9900元。（圖／警方提供）
▲彰化游姓民眾遭遇典型解除分期付款方式詐騙，經警方告知，成功攔阻新臺幣2萬9900元。（圖／警方提供）
彰化游姓民眾則在家中接獲詐騙電話告知，其重機車之貸款誤遭設定分期付款，需至ATM前操作解除分期付款，被害人不疑有他，到超商操作ATM，因邊講電話邊操作，店員覺得可疑，立即通報轄區大竹派出所員警前往了解，經警方告知這是典型解除分期付款方式詐騙，游民恍然大悟經再次確認後才停止設定，成功攔阻新臺幣2萬9900元。

同時間，八卦山派出所員警也接獲超商店員告知，有一名男子欲購買新臺幣3000元My card點數，因民眾一直講電話，店員覺得有異而拒絕出售並即時通知警方，經查為陳姓民眾遭詐騙集團謊稱交友為由，要求陳民將購買點數序號拍照以LINE傳送，員警苦勸此乃常見之假交友購買點數詐騙手法，陳男才驚覺自己遭受詐騙。

▲彰化陳姓民眾遭遇常見的假交友購買點數詐騙手法，經員警苦勸，才驚覺自己遭受詐騙。（圖／警方提供）
▲彰化陳姓民眾遭遇常見的假交友購買點數詐騙手法，經員警苦勸，才驚覺自己遭受詐騙。（圖／警方提供）
無獨有偶，彰化芳苑分局大城分駐所也接獲農會通報，有女子匯款時亦手持電話與疑似詐騙集團人員聯繫，行員驚覺有詐，通知員警前往協助阻止，警員前往了解，得知67歲的謝女是在家中接到假冒親妹妹欠房租要借30萬元，要求匯款至指定帳戶，員警了解始末後耐心解說，謝女才恍然大悟，免去財物損失。

一日多起詐騙案例，雖都是老梗，但多虧銀行行員及超商店員細心發現可疑，並緊急聯絡警方第一時間到場處理，才讓民眾免於受騙，財產免於損失。警方呼籲，民眾遇到有要求匯款或提領金錢情事時，要保持冷靜再三求證，務必撥打165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當彰化分局員警也私下調侃，詐騙集團運用的都是一些老梗，編劇很缺。
▲彰化謝姓女子接到假冒親妹妹要借30萬元，經員警耐心解說，才恍然大悟，免去財物損失。（圖／警方提供）
▲彰化謝姓女子接到假冒親妹妹要借30萬元，經員警耐心解說，才恍然大悟，免去財物損失。（圖／警方提供）
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