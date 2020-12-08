小心！彰化一日連四「詐」手法老套　警諷：編劇缺梗

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彰化游姓民眾則在家中接獲詐騙電話告知，其重機車之貸款誤遭設定分期付款，需至ATM前操作解除分期付款，被害人不疑有他，到超商操作ATM，因邊講電話邊操作，店員覺得可疑，立即通報轄區大竹派出所員警前往了解，經警方告知這是典型解除分期付款方式詐騙，游民恍然大悟經再次確認後才停止設定，成功攔阻新臺幣2萬9900元。
同時間，八卦山派出所員警也接獲超商店員告知，有一名男子欲購買新臺幣3000元My card點數，因民眾一直講電話，店員覺得有異而拒絕出售並即時通知警方，經查為陳姓民眾遭詐騙集團謊稱交友為由，要求陳民將購買點數序號拍照以LINE傳送，員警苦勸此乃常見之假交友購買點數詐騙手法，陳男才驚覺自己遭受詐騙。
無獨有偶，彰化芳苑分局大城分駐所也接獲農會通報，有女子匯款時亦手持電話與疑似詐騙集團人員聯繫，行員驚覺有詐，通知員警前往協助阻止，警員前往了解，得知67歲的謝女是在家中接到假冒親妹妹欠房租要借30萬元，要求匯款至指定帳戶，員警了解始末後耐心解說，謝女才恍然大悟，免去財物損失。
一日多起詐騙案例，雖都是老梗，但多虧銀行行員及超商店員細心發現可疑，並緊急聯絡警方第一時間到場處理，才讓民眾免於受騙，財產免於損失。警方呼籲，民眾遇到有要求匯款或提領金錢情事時，要保持冷靜再三求證，務必撥打165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當﹔彰化分局員警也私下調侃，詐騙集團運用的都是一些老梗，編劇很缺。