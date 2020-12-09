泰國國民情侶結婚了！愛情長跑10年終完婚
四方報/綜合報導
calendar_today2020-12-09 07:00:00
被譽為「泰國國民情侶」搖滾天團Bodyslam主唱Toon（Artiwara Kongmalai）與當紅女星Koy（Rachwin Wongviriya）於11月在28日在曼谷The Athenee Hotel酒店舉行婚禮。兩人愛情長跑10年，結婚當天聚集非常多的藝人，可說是場面盛大。
早上時，Toon為了迎接Koy經過非常多困難的關卡，包括唱歌和跳舞等等，最後才終於跨越銀門和金門見到美麗的新娘Koy。而在晚上的典禮上，許多大牌明星紛紛盛裝打扮，讓場面很像頒獎典禮，氣氛最高點則是搶捧花橋段，Koy特別將大捧花拆成2個小捧花，因此當她拋出時，無論男士還是女士都搶得很激烈，最終捧花由知名男主持人兼演員Pompam Niti和人氣女星Carisa Springgate，且兩人都興奮地在社群平台上秀出「戰果」。現年41歲的Toon從1996年活躍至今，是許多泰國人心中的偶像天團。至於36歲的Koy則一直是泰國人心中的女神，一開始從ＤJ出道的她，後來轉往戲劇界發展，參演多部電影，還在2010年時獲得泰國金天鵝電影獎最佳女主角。畢業於泰國第一學府朱拉隆功大學的Koy不僅美麗，還是學霸，兩人的相戀可以說是天作之合。
兩人長跑十年，在2020年的情人節當天，Toon和Koy在健身房鍛鍊時，他突然拿出婚戒向她求婚，讓Koy又驚又喜。其實兩人交往這十年來，時不時被明星好友們催婚，如今修成正果，讓泰國演藝圈的不少藝人都十分開心。