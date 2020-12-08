影／青山祭惹民怨 柯文哲開檢討會：預防比事後處理重要
影／青山祭惹民怨 柯文哲開檢討會：預防比事後處理重要
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-08 16:04:06｜update2020-12-08 16:22:01
一年一度的艋舺青山祭，今年從5日起進行為期3天的活動，而由於遶境活動直到凌晨都還在放鞭炮，讓萬華區周邊的居民相當困擾。不僅北市1999市民熱線被投訴民眾打爆外，台北市長柯文哲的臉書也遭到民眾洗版。對此柯文哲今天（8日）下午也隨即到青山宮召開檢討會，並表示這回的亂象原因出在於「參加的人數太多」，並且強調預防比事後處理重要，將針對未來宮廟活動訂出相關規範。
柯文哲表示，青山祭是艋舺的宗教盛事，在委員會的努力下，當然還有台北市府與文化總會的協助，所以今年的參與人數，堪稱50年來最多人的一次，還有各個中南部的宮廟來，人數相當多，所以在這三天當中，炮竹煙火的確比較多，「那我們這個會做改進，身為市長，還是要謝謝辛苦警察同仁，這次至少治安上都還OK，也謝謝環保局人員，今天早上環保局長說垃圾多清了148噸。」柯文哲說，「但是就是噪音比較多，不過這不要緊，會交代副市長收集1999的抱怨分門別類，看看以後怎麼改進，有問題我們就把問題列出來，改進就好」。而對於前一天開罰宮廟「不溯及既往」的說法引發外界討論，柯文哲今天受訪時也改變說法，表示「該罰的還是要罰」，不過仍坦言「鞭炮誰放的，除非你有拍照拍到，不然很難辨識」。「預防比事後處理重要，這次就是參加的人數太多，我們還是說人數多不要緊，但是我們有效管理。」柯文哲說，「大甲媽祖繞境也有經驗，遊行隊伍後面就開始收垃圾，就會比較乾淨。我倒覺得這個是這樣，有需要改進，我們承認有改進的地方，改進就好，這是我的態度」。
現場記者也追問，青山祭結束後沒多久，就邀集宮廟與地方里長召開檢討會，是不是也是因為意識到民怨四起？對此柯文哲則表示，還是要做一個快速反應的政府。「面對問題是解決問題的第一步，我們不能假裝沒看到，你看臉書也知道抱怨的人很多嘛。」柯文哲說，「後來覺得他就是一個問題，我們還是要檢討改進，但是我覺得是這樣，還是要謝謝宮廟、警察人員，大家也是很認真做這件事情，我們還是要謝謝他們」。