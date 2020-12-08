全球第一位！英國90歲阿嬤接種輝瑞新冠疫苗

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根據英國國民健保署（ National Health Service ）的聲明。下週瑪格麗特即將度過 91 歲生日，她表示能夠成為第一個接種疫苗的人，好像享受了某種「特權」收到這份特別的生日禮物，接種疫苗後代表能夠在新年與親愛的家人一同度過。根據英國衛生單位，3 週過後，瑪格麗特必須要返回醫院接種疫苗第二劑，接種後 7 到 10 天，疫苗將提供注射者對新冠病毒 95% 的免疫力。
負責為瑪格麗特施打疫苗的護師派爾森（ May Parsons ）表示，非常榮幸能夠負責這個「歷史性的一針」，最近這幾週對於國民保健數的工作人員來說，是最艱苦的時刻，但現在有了疫苗，感覺就像是在黑暗的隧道盡頭看見了一線曙光。
英國國民健保署指出，生產、分配疫苗的工作充滿挑戰，將會有序逐步進行分發，脆弱的高風險族群（ 80 歲以上的老人）以及一線醫護人員、養老院員工、社工等將會優先接種疫苗。目前 4000 萬劑分兩劑所能施打的人數約為英國整體人口的三分之一，因此英國還訂購了 700 萬劑美國生技公司莫德納（ Moderna ）生產的疫苗，未來數週政府將會緊急授權投入使用。
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