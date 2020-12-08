全球第一位！英國90歲阿嬤接種輝瑞新冠疫苗

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全球第一位！英國90歲阿嬤接種輝瑞新冠疫苗

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-08 16:10:15｜update2020-12-08 16:12:46

英國阿嬤打針/新冠肺炎
▲瑪格麗特（Margaret Keenan）於英國時間12月8日上午6點半左右，接種Pfizer/BioNTech 疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
英國日前批准藥廠輝瑞（ Pfizer ）與德國生技公司 BioNTech 共同研發的新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫苗，並於今（ 8 ）日開始提供民眾接種。該疫苗分 2 劑注射，預計在首劑接種後 28 天能夠發揮免疫全效，英國政府共採買了 4000 萬劑疫苗，可提供 2000 萬名國民施打，英格蘭將有 50 間醫院設有疫苗接種中心，威爾士、蘇格蘭的醫院也有數十間接種點。
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今（ 8 ）日英國第一位施打 Pfizer/BioNTech 疫苗的是一位高齡 90 歲的老婦人瑪格麗特（ Margaret Keenan ），她在當地時間週二（ 8 ）上午 6 點 31 分於考文垂大學醫院（ University Hospital in Coventry ）接種疫苗。
根據英國國民健保署（ National Health Service  ）的聲明。下週瑪格麗特即將度過 91 歲生日，她表示能夠成為第一個接種疫苗的人，好像享受了某種「特權」收到這份特別的生日禮物，接種疫苗後代表能夠在新年與親愛的家人一同度過。根據英國衛生單位，3 週過後，瑪格麗特必須要返回醫院接種疫苗第二劑，接種後 7 到 10 天，疫苗將提供注射者對新冠病毒 95% 的免疫力。

負責為瑪格麗特施打疫苗的護師派爾森（ May Parsons ）表示，非常榮幸能夠負責這個「歷史性的一針」，最近這幾週對於國民保健數的工作人員來說，是最艱苦的時刻，但現在有了疫苗，感覺就像是在黑暗的隧道盡頭看見了一線曙光。

英國國民健保署指出，生產、分配疫苗的工作充滿挑戰，將會有序逐步進行分發，脆弱的高風險族群（ 80 歲以上的老人）以及一線醫護人員、養老院員工、社工等將會優先接種疫苗。目前 4000 萬劑分兩劑所能施打的人數約為英國整體人口的三分之一，因此英國還訂購了 700 萬劑美國生技公司莫德納（ Moderna ）生產的疫苗，未來數週政府將會緊急授權投入使用。

 
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