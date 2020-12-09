周海媚欣賞「史上最年輕張無忌」　無畏發燒也要吊鋼絲

金庸經典武俠小說《倚天屠龍記》深植大家少時記憶，新版《倚天屠龍記》在場景方面要求挑戰忠於原著，因此多捨棄電腦特效，盡可能用實景拍攝，例如劇中最重要的場景之一「冰火島」，整個劇組遠赴新疆喀納斯拍攝，另外為了更完整重現「六大派圍攻光明頂」這場關鍵戲，劇組更是直接拉到寧夏銀川取景。新版《倚天屠龍記》也刻意找回從前拍攝過金庸武俠片的卡司演出，像是當年紅遍中港台的「最美周芷若」周海媚，即在新版中晉升為「最美滅絕師太」。

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▲「最美周芷若」周海媚，在新版《倚天屠龍記》中晉升為「滅絕師太」。（圖 / 中天提供）

× ▲「最美周芷若」周海媚，在新版《倚天屠龍記》中晉升為「滅絕師太」。（圖 / 中天提供）

周海媚在專訪中被問到，飾演周芷若和滅絕師太，在心境上有什麼不同？演技派的她輕鬆答道：「沒有什麼不一樣啊！不就是一個角色嗎？」新版《倚天屠龍記》除了服裝、整體質感更講究外，周海媚也透露，有別於從前的「滅絕師太」個性古板一心只想報仇，「在這個版本裡，對弟子有一些感情戲！」年過半百的她，鏡頭上絲毫看不出歲月痕跡，被稱為不老女神，被問到是否可以傳授「凍齡祕笈」時，她覺得心情好很重要，不要愁眉苦臉，面對事情的心態，才是關鍵的。

▲曾舜晞飾演男主角張無忌。（圖 / 中天提供）

× ▲曾舜晞飾演男主角張無忌。（圖 / 中天提供）

新版《倚天屠龍記》由新生代演員曾舜晞，擔綱飾演男主角張無忌的重任，他在拍攝期間的努力也讓周海媚非常欣賞，因為「張無忌」的角色武功非常高強，劇中有不少的武打橋段，面對台詞量大、睡眠又嚴重不足的高壓拍攝環境下，曾舜晞有一場吊鋼絲的戲，甚至是發著高燒拍攝完成：「如果這件事是你真正喜歡做的，我覺得這些都無所謂吧！其實在現場的時候人人都是這樣做，像我們這種新人演員都要拚搏一點，我覺得這樣才會有機會。」言談之間對於工作的熱忱展現無遺。