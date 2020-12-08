土石滑落趨緩！台鐵瑞芳猴硐段搶修　邊坡打76根鋼軌樁

我是廣告 請繼續往下閱讀
土石清運部分，李建勳指出，昨日土石暫置場已從頭城基地往前推移至雙溪、貢寮間，可加速土石清運動作，猴硐端目前則可運用 60 台石斗車清運，截至今日上午 9 時已清運出 151 台石斗車，共 3,020 立方公尺土石量。
李建勳說明，之前因積水問題造成施工不易，雖然已順利將工區內的積水抽排入基隆河，但因連日豪雨不斷，土石含水量依然偏高，會導致土石清運進度較慢，須在想辦法排除。之前預估清運土石量達 1 萬立方公尺，但若邊坡逐漸趨於穩定的情況下，有望減少。
台鐵列車異動
(一)對號列車：
(1)樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。
・以下車次，因編組運用關係全區間停駛：
1.樹林=台東642次。
2.樹林=花蓮605、212、241次。
3.樹林=蘇澳262、261次。
4.台東=花蓮611。
・以下車次，因編組運用關係部分區段停駛：
1. 七堵=花蓮間停駛272、175、271、280、282次。
2.1次 (七堵=高雄=台東=花蓮)行駛。
2次 (花蓮=台東=高雄=七堵)行駛。
(2)12月8至12月13日(6天)增開5410次樹林=七堵，(樹林按410次時刻07:34開，以下照延行駛)，沿途停靠樹林、板橋、臺北、松山、南港、汐止、七堵。
(3)宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。
(4)西部往東部跨線列車行駛至七堵站。
(5)東部往西部跨線列車另由七堵站特開。
(6)12月8日至12月13日，部分列車增停如下：
1. 441次增停鹿野、關山、池上、富里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐、吉安、羅東、宜蘭等站。
2. 324次增停鹿野站。
3. 203次增停南澳站。
4. 401次增停南澳站、東澳站。
(二)區間車：
(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。
(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。
(3)支線：平溪線、深澳線停駛。
(三)公路接駁：
(1)瑞芳=猴硐間辦理公路接駁，自5時30分至10時止，今(8)日10時止統計共開行客運8班車、疏運旅客約57人；累計共開行客運176班車、疏運旅客約938人。
(2)交通部已請公路客運業者協助加開台北=宜蘭、花蓮間班車以疏運旅客，今(8)日10時止統計共開行客運376班車、疏運旅客約7067人；累計共開行客運7537班車、疏運旅客約165280人。