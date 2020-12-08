中市府補貼公車業者30億元　議員要求刪1成

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張玉嬿要求，2021年交通局的免費乘車、轉乘優惠、票價差額和虧損補貼這4項大約30億，應該刪1成、刪3億元，數字如何分配由交通局自行調整，以節省市庫開支。
江肇國表示，「公車優惠、市民綁訂」的政策改革，受肯定的是優惠不再不分對象全數補助，能為市庫省下大筆金額。然而，交通局在明年度的相關預算上支出依然高達30億，並未隨之減少﹔他質疑，改市民限定之後，竟然一塊錢都沒省，難道改革只是個騙局？
江肇國指出，從2015年起台中市公車的搭乘率始終維持在6%，年運量也持平在1.35億人左右，可見免費政策能培養搭乘的人口已經達到極限﹔江肇國認為，市民支持市府改革，但成效一定要如實反映在預算上，明年歲出必須依比例刪減，讓民眾看到改革的成效。
林德宇指出，市府在雙十公車的超過票價上限補貼增列7億4065萬元，卻拿不出雙十公車政策補貼10元使用的人次數據，市府對外說市民限定會節省經費，但市庫支出與109年預算相同是30億元，他批評市府根本只是在搬弄預算項目。
林德宇質疑，交通局要增列這麼龐大的預算，卻連實際使用雙十公車補貼10元的人次數據都拿不出來，實在說不過去。
交通局表示，因應捷運通車，台中市交通路網整體規劃調整後，原由家長接送就學的學生改搭乘捷運，預估將衍生公車轉乘需求增加，導致補貼款增加，另因市府推出市民限定優惠政策，可能吸引原居住台中未入籍民眾，衍生潛在新增補貼需求。
交通局說，為鼓勵民眾乘車，市府提供非市民使用電子票證乘車，基本里程(8公里內)全票20元可享5元優惠。因新政策實施後，民眾使用狀況尚無法精確估算。為維護民眾乘車權益，交通局將持續滾動式檢討市民限定政策實施情形，並視經費實際支用狀況適時調整後續年度預算，使市庫經費更有效應用。