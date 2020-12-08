假面閨密背地抱怨受不了　吳姍儒躲被窩爆哭

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吳姍儒形容自己交友像是在談戀愛般，很在乎對方感受，為此傷心很久，搞得跟失戀一樣：「一下你不理我，一下子又和好了，來來回回4、5年，像是無限迴圈，甚至還躲在被窩裡哭，看她的IG，還看她去哪裡玩，為什麼沒約我等，直到有一天被封鎖。」她透露：「欲哭無淚，啞巴吃黃連，哀莫大於心死，都是從同一個人身上學到。」因此理解為什麼人需要花力氣去了解畫界線的藝術，也終於學會在經歷一段失去的過程中如何療傷，或是與自己的悲傷共存。
為了寫書，吳姍儒把自己關在出版社辦公室2個月，飆出逼近6萬字的字數，吳姍儒說，許瑋甯看了書的序就打電話給她，發現彼此的爺爺奶奶居然是在同一條巷子，兩人從居住的公園開始相認，讓她樂得對許瑋甯喊：「你是我的小區姐姐。」而吳姍儒有一天走在小巷裡，正當心裡想邀請Selina作為新書推薦人之一時，她一抬頭發現迎面而來的就是本尊，開心打招呼之餘，立即開口邀請，喜獲對方允諾回應。
吳姍儒回想起年初出書時，遇到疫情，原先預定要辦的簽書會取消了，而身為國際書展代言人的她，也因書展取消，錯失了在書展近距離與書迷接觸機會，看似挫折連連，沒想到卻是一段奇蹟之旅，聽聞拿到網路書店年度華文創作冠軍，吳姍儒直喊：「好感動，正在爆哭當中！」這段期間粉絲天天敲碗問她何時會有第二本書，她說已經開始規劃，預計明年推出。