P聯盟／叫你股東出來打！攻城獅素人海選錄取張庭瑚

新竹攻城獅職業籃球隊於11月底釋出「最強素人海選活動」後即收到超過百份報名表，經過資格審核後共計約50位素人球員參加實體測試會。

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昨(7)日球團於新竹縣體育館舉辦實體測試會，並規劃基礎體能、投籃測驗、分組對抗三大關卡，由攻城獅總教練林冠綸、助理教練沈欣漢、球員田浩一同擔任評審，經過兩個小時的激烈測試後，由田科宇、李得益、王浩瑋、袁加樂、沈玉璋、張文詮獲得教練與球員親睞，正式成為隨隊練習生。

林冠綸總教練表示：「今天非常感謝有這麼多勇於追夢的年輕人參與，獲選的這幾位球員用亮眼的表現從50位球員中脫穎而出，期許他們在新球季能以練習生的角色幫助球隊，非常期待他們的加入。」





首屆新竹攻城獅最強素人實體測試會名單內充滿亮點，包含空軍、憲兵、炸雞店老闆、司機、演員、前UBA公開一級球員、公司CEO、工程師、老人院社工、飲料店店員、知名籃球YouTuber等素人報名參加。新竹攻城獅總經理高景炎認為過去職業球隊的隨隊練習生都是透過球隊教練引薦，這次我們希望透過公開徵選讓每一位擁有籃球夢的素人都有機會一窺球團的運作模式，並以不同的方式投入攻城獅球團。





為讓素人球員親自體驗職業等級訓練強度且數據化呈現每位球員的身體素質，教練團與體能訓練師規劃一系列高強度體能測驗：立定跳遠(第一步/水平爆發力)、邊線17趟衝刺、四點專項敏捷測驗(垂直/水平敏捷能力)。接著是兩分鐘投籃測驗，考驗於高體能負荷下的投籃能力，現場實測時讓多位球員大喊吃不消，實際感受到職業球員的訓練強度，第一階段的體能與投籃測驗結束後，僅有20位錄取至分組對抗階段。





攻城獅球團原訂於本次徵選會選出1位，但現場因實力相近故教練團爭取到6位正選錄取。另外，考量球團未來行銷規劃，另額外加開兩個特殊名額給對抗賽表現優異的球團股東義隆電子葉宗穎與邊線17趟敏捷測驗獲得滿分的藝人張庭瑚，也請球迷朋友持續期待未來在球隊能有更多元的合作。





本次活動中有3大高手表現大獲好評，無論是體能、投籃、5打5皆有亮眼成績，第一名為曾登錄UBA公開一級球員田科宇，身為新竹人的他，在畢業後仍堅守籃球夢決定報名本次徵選，在過程中雖投籃測驗表現不盡理想，但仍以優異體能數據獲得全場驚豔，田科宇表示非常感謝上帝和新竹攻城獅球團在他幾乎快要放棄的時候，提供這次圓夢機會。





此外，以第二名入選的李得益，雖於第十七季SBL選秀會落選後投入家庭事業成為校車(大客車)司機，但一直都固定到街頭鬥牛維持手感。能以第二名錄取，李得益謙虛地表示：「當初一看到活動資訊時就動念想要報名，經過一番抉擇後決定以平常心面對，實在是太榮幸能有這機會成為隨隊練習生。」





於分組對抗中扮演穿針引線角色的輔大戰神袁加樂過去曾報名第十七季SBL選秀會，雖當時未能獲選，但他一直沒忘記「放不下的籃球夢」。

雖在體能測驗較不如其他球員，袁加樂把握最有自信的投籃測驗拿下高分，並且頻頻展現積極防守拚勁獲得全體教練團認可。袁加樂說：「我身高不如人那就用防守來拚，能夠踏上這麼高規格的球場打球已經算是圓夢了，更沒想到會成為練習生，真的很感謝攻城獅教練團的親睞！」