桃市府與立信機構簽約 斥資11億打造站前住商大樓
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-12-08 16:44:25｜update2020-12-08 16:45:32
桃園市政府與立信機構合作，斥資11億元於桃園火車站前打造住商大樓，今(8)日市長鄭文燦與立信機構董事長賴運興兩人在市府簽約，這項都更合作案預計115年完成，鄭文燦表示，本案是都更的典型案例，未來市府可取得約610坪公益性設施，規劃社宅及青創中心，希望讓住戶有誘因願意參加。
桃園市繼中壢區中興巷及桃園區東門成功停車場都更計劃後，今天簽約的是第三件公辦都更案，鄭文燦表示這件其實是典型都更，可以把公私地主整合公部門地主佔72%、私人地主佔28%，透過都更提高土地效益，這次也是採此方式，整合公園化的土地，前棟做青創中心及社會住宅，後棟為一般住宅，臨近桃園新站，交通便捷，市府也在桃園車站附近已經劃設很多策略性都更區，希望讓火車站成為交通樞紐也是商業中心，更是非常好的生活圈。鄭文燦表示，市府會全力協助都更成功，也會站在保護地主的立場讓案子更順利，都更完成後，青創中心及社宅也會進駐，市府會努力經營讓該社區成為高品質社區，都發局表示，本案基地位置交通便捷，位於桃園區復興路與民生路路口，現況為武陵小段停車場，基地面積達2,375平方公尺，初步規劃2棟地上15層、地下4層的建築物，市場推估將帶動桃園車站前商圈發展，房價至少上看4字頭以上。