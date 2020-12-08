日職／想打6搶1資格賽和奧運　張奕：但球團應該不會放人

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日職／想打6搶1資格賽和奧運　張奕：但球團應該不會放人

記者黃建霖/台北報導

calendar_today2020-12-08 16:41:15｜update2020-12-08 17:24:27

旅日好手張奕參加返台記者會。
▲旅日好手張奕參加返台記者會。（圖／黃建霖攝）
效力於歐力士猛牛的台灣投手張奕，今天舉辦返台記者會，他除了大談今年賽季的心路歷程，也分享了去年在世界12強賽的心情，他坦言再次於台灣出賽真的相當悸動，也感謝球迷為自己加油。不過明年6搶1可能因為球季中，無法出賽。
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「賽前大家可能不知道我是誰，只知道自己是陽岱鋼弟弟，但12強後有球迷甚至日本球迷關心自己，沒有大家的加油，我就不會有現在的成就。」張奕如此說道。
張奕說，在12強對委內瑞拉的那場，因為很久沒有在台灣投球，全場觀眾一直歡呼，因此自己很振奮又很高興，不管是壘上有人、還是是兩好三壞，每一顆球都讓自己留下美好回憶。

今天稍早傳出2024年巴黎奧運確定不會有棒球項目，等於今年東京奧運恢復一年後就停辦，對於選手來說自然是衝擊很大。會不會因此而感到可惜呢？張奕表示，當然會覺得可惜，應該每個選手都會這樣想。
至於最終排名賽，張奕坦言應該無法參加，「東京奧運延後一年，6搶1個人是想打，可是那時候是在球季當中，球團應該不會放人。」
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