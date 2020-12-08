兒長大像爺爺！男疑妻偷吃「做3次DNA鑑定」 結果毀全家
兒長大像爺爺！男疑妻偷吃「做3次DNA鑑定」 結果毀全家
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 17:01:54
大陸有一名男子，長年在外打拼工作，隨後透過友人介紹，認識了現任妻子，兩人一見鍾情，結婚後還生下了一子。但人夫卻發現兒子長大後越來越像爺爺，讓他懷疑妻子與爺爺間關係不單純。最終下定決心做了3次親子鑑定，但結果毀了整個家庭。
據《網易新聞》報導，大陸一名鄭姓男子長期都在外地工作，只能於逢年過節才可以和家人團聚。幾年前，他透過朋友介紹，好不容易和現任妻子結識，兩人相處後發現相當合得來，隨後決定攜手走入婚姻。結婚後，兩人想趁還年輕擁有小孩，即便生活節奏快速、相聚時間不多，妻子仍在婚後6個月後懷孕，甚至在妻子臨盆時，鄭男還趕回去陪伴妻子生產，一同迎接孩子出生。然而讓鄭男焦慮的是，隨著孩子逐漸長大，其容貌與鄭男一點也不像，反倒與爺爺外貌愈來愈相似，讓鄭男開始懷疑「妻子趁著他在外地工作回不來，和公公有一腿」。
為了解決心中的疑惑，鄭男瞞著家人進行親子鑑定，隨後找了三間醫療機構。最終報告結果顯示，兒子確實是鄭男的親生骨肉，但鑑定的舉動卻被妻子發覺，妻子認為自己的貞節遭到羞辱，下定決心提出離婚的請求。事實上，孩子長得像長輩其實是「隔代遺傳」，因基因再次重組，可能使家族遺傳的樣貌特徵在間隔數代後重新出現，包括性格特質、語言表述和樣貌姿態等性狀。（編輯：陳雅雲）