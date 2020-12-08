新北11月CPI下滑　燃料費下跌、外食房租上漲

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新北11月CPI下滑　燃料費下跌、外食房租上漲

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-12-08 18:00:00

新北11月CPI
▲109年11月CPI變動對消費支出之影響。(圖/新北主計處提供)
新北主計處公布11月份消費者物價總指數(CPI)為102.69(105年=100)，比上個月跌幅0.05%，較上年同月之102.71跌幅0.02%，主計處表示，主要是碰到百貨公司周年慶、水果價格下跌、旅遊團費淡季降價促銷等原因，但蔬菜、外食費和房租上漲。
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新北主計處表示，11月份物價較上月下跌，主因部分服飾逢百貨公司週年慶折扣促銷，成衣價格跌幅2.84%，加上水果因氣候穩定，供量充裕，價格下跌3.75%，以及旅遊團費逢旅遊淡季降價促銷所致；惟蔬菜進入產季交替期，供量減少，漲幅1.25%，抵銷部分跌幅。
11月份物價比去年同月略微下跌，主因油料費及燃氣價格分別較上年跌幅17.64%及15.36%，加上水果價格較上年為低所致；惟蔬菜價格較上年為高，以及外食費與房租等費用調漲，抵銷大部分跌幅。
主計處計算，若以每月消費支出約7萬元之家庭為例，就11月CPI年增率負0.02%而言，在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，平均消費支出會較上年同月減少14元；7大類中交通及通訊類因油料費下跌而減少322元，另食物類因蔬菜及外食費上漲而增加114元，居住類則因房租調漲而增加92元。
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